Koch Máté világ- és Európa bajnok, Andrásfi Tibor Eb-győztes és junior világbajnok, valamint Pelle Domonkos kadet világbajnok párbajtőrvívó tartott bemutatót és mesélt a fiataloknak a vívás szépségeiről az Egry József Általános Iskola sportcsarnokában. Koch Máté például arról beszélt, ez a sportág megtanítja a gyerekeket küzdeni, az életre és a fegyelmezettségre nevel, valamint sikerélményt ad.

Boczkó Gábor szövetségi kapitány kiemelte, a 2022-23-as szezonban a kadet és a junior korosztály versenyzői, valamint a felnőttek is rendkívül eredményesek voltak, hiszen „soha nem látott éremmennyiséget sikerült felhalmozniuk”. S örömteli, hogy a párbajtőr és a kard mellett most már tőrben is sikeresek a magyar sportolók.

A roadshow keszthelyi állomásán az élmény mellett ajándékokat is nyerhettek a gyerekek

Fotó: Belovári András

Borosné Eitner Kinga mesteredző, a Balaton Vívóklub elnöke lapunknak kijelentette, a szövetség kiváló kezdeményezése népszerűsíti a sportágat és egyben a toborzást is szolgálja.

– Reméljük, ennek hatására sokan jönnek majd a vívóterembe, amivel szélesíteni tudjuk a tömegbázist, és megfelelő hozzáállással, sok munkával jó eredményeket érhetnek el a fiatalok. Lehet, most itt vannak közöttünk a jövő bajnokai – szögezte le Borosné Eitner Kinga, elmondva: a Balaton Vívóklubot annak idején azért alapították, hogy a térség erőit egyesítsék.

A mesteredző hozzátette, manapság nem könnyű a toborzás, mert a fiatalok inkább az elektronikai eszközök bűvöletében élnek, s „a kitartásukat illetően is vannak gondok”. Szerinte e tekintetben korábban sokkal jobb volt a helyzet, bár a Balaton Vívóklub nem panaszkodhat.