Batumi Georgia második legnagyobb települése: turisztikai és gazdasági központ a Fekete-tenger partján. A két városvezető jelezte, elsősorban az idegenforgalom és a kultúra területén szeretnének együttműködni. A kapcsolatfelvétel további apropója, hogy a 3,7 milliós egykori szovjet tagállam az EU-ba igyekszik, ezért is érdeklődik Magyarország iránt.

A két város a Külgazdasági és Külügyminisztérium segítségével talált egymásra, a kapcsolatfelvételt Georgia magyarországi nagykövete is segítette.

– Sok hasonlóság van településeink között – szögezte le Archil Chikovani. – Például a turizmus Batuminak is nagyon fontos. Mi most évente négymillió vendéget fogadunk, ezt a számot 2025-re szeretnénk hatmillióra növelni.

A 155 ezres várost a Fekete-tenger Las Vegasaként szokás emlegetni, emellett jelentős gazdasági és kereskedelmi csomópont s felsőoktatási központ.

– Mi is védjük a kulturális örökségünket, köztük a római és középkori épületeinket, ebben is hasonlóak vagyunk Magyarországhoz. S persze nekünk is van nemzeti táncuk, énekük – tette hozzá Batumi első embere.

Elsősorban az idegenforgalom és a kultúra területén szeretnének együttműködni. A testvérvárosi szerződés aláírása után (b-j) Archil Chikovani, Manninger Jenő és Tamara Liluashvili, Georgia magyarországi nagykövete Fotó: Belovári András

Manninger Jenő, Keszthely polgármestere kiemelte: minden lehetőséget megragadnak, hogy fejlesszék kapcsolataikat, s ezáltal ismertebbé tegyék külföldön a Balaton fővárosát, bízva abban, hogy újabb tanulni vágyó fiatalok, turisták és remélhetőleg üzletemberek is eljönnek ide. A két városvezető megegyezett: a közeljövőben diákcsereprogramot is kidolgoznak.

– Üzleti kapcsolatokra is törekszünk Batumival, ám ezek a megbeszélések még kezdeti stádiumban vannak – fogalmazott Manninger Jenő. – Partnervárosunknak van önálló reptere, mint ahogyan a mi térségünknek is; ez is egy lehetőség, hogy még szorosabbra fűzzük a kapcsolatot, és annak legyen gazdasági hozadéka, mindkét város számára.

A georgiai delegációnak bemutatták Keszthelyt és a térség értékeit. A Fő téri templomban (b-j) Manninger Jenő, Archil Chikovani és Tamara Liluashvili, Georgia magyarországi nagykövete Fotó: Belovári András

A testvérvárosi szerződés aláírása után a georgiai delegációnak bemutatták Keszthelyt és térségét, a vendégek jártak a Festetics Imre Bioinnovációs Központban, a Hévízi Tófürdőben, a Hévíz-Balaton Airporton és a Festetics-kastélyban is.