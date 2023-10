Szorgalom, alázat, lemondás, rajongás, hivatástudat és nyitottság. Sok olyan tulajdonság, melyre szükség van ahhoz, hogy a személyiségünkhöz leginkább passzoló munkánkban kiteljesedhessünk és élvezzük is azt. Ehhez édesanyámtól kaptam talán a legtöbb segítséget és erőt. Azt vallotta: ha kitartó leszek, elérem a célom, és a Zalai Hírlap újságírójaként dolgozhatok. Hiába tűnt olykor távolinak, lehetetlennek, jól tettem, hogy hallgattam rá. Az idén múlt húsz éve, hogy ennek a kivételesen jó csapatnak a tagja lehetek. Anya már nem érhette meg a jubileumot, de most is érzem a támogatását. Remélem, a mai fiataloknak is vannak példaképeik, s nem félnek követni az álmaikat – akkor semmi nem állhat az útjukba.