"Boldogan futottam életem első 15 kilométeres versenyét, dobogós is voltam. Ez hatalmas löketet adott. Közben elmentem a szokásos mammográfiai szűrésre. Nyugodt voltam, panaszom, tünetem nem volt. Néhány nap múlva visszahívtak. És ekkortól fenekestől felfordult az életem.” Dr. Ignácz Magdolna kirándult, túrázott, utazott, festett, s 65 évesen elkezdte a komolyabb futást. Ma 73 esztendős. És ma is fut, a félmaraton távok sem okoznak neki gondot, az El Camino egy részén is járt. Pipacsfestményei az alkotói stílusának védjegyét jelentik. Közben leküzdötte a rákot. A kezelés idején reggelente a futócipő, a sínadrág, a túrabot, a sminkkészlet, a fülbevaló emlékeztette, mennyi dolga van még a tükörből rá visszanéző épp kopasz nőnek.