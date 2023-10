A szüret időpontja a 18–19. században hagyományosan meghatározott volt, valamilyen jeles naphoz kötődött Szent Mihálytól (szeptember 29.) Simon-Júdás (október 28.) napjáig. A szüret napjának jó kiválasztása jelentősen befolyásolja a bor minőségét. Az ideális időpont, amikor a szőlőfürtök fejlődésük tetőpontján vannak, így a tőke már nem képes több cukrot készíteni. Ekkor kapjuk a legtöbb és aránylag a legjobb bort. A kisebb szőlőkben a család segítőkkel szüretelt, és így van ez ma is. A házigazda pedig vendégül látja a szüretelőket étellel-itallal, a szőlőből, esetleg a mustból kóstolót vihetnek haza. A szüreti szokásokhoz hozzátartozik a munka és az evés-ivás mellett az ének, a tánc, a látványos szüreti felvonulások és bálok. Zalában is számos településen őrzik a szüreti hagyományokat, felvonulásra és a mulatozásra hívják az érdeklődőket, de van, ahol még a szüreti munkába is belekóstolhatnak a résztvevők, hogy aztán versenyt hirdetve állapítsák meg a must cukorfokát, amihez azért kell némi borkészítői jártasság.