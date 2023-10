83 évvel ezelőtt megszületett John Lennon, a Beatles egyik alapító tagja.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison és Pete Best dobos alapította a Beatlest, majd 1962 augusztus 16-án csatlakozott Ringo Starr Pete Best helyére. Első sikereiket a liverpooli Cavern és a hamburgi Star Clubban érték el. 1962-ben készítették első lemezüket "Love Me Do" címmel. 1963-ban volt az első országos turnéjuk Nagy-Britanniában, majd ezt követően, augusztus 3-án tartották utolsó koncertjüket Liverpoolban, és átköltöztek Londonba. 1964-től kezdtek turnézni a világban, és bemutatták "A Hard Day's Night" című filmjüket is. Lennon a televízióban, filmekben, sajtótájékoztatókon és interjúkban tanúbizonyságot tett személyiségének lázadó, kritikus oldaláról, gyors észjárásáról és szarkasztikus humoráról. Munkáiban előszeretettel alkalmazta a szándékos megtévesztést. Zenei karrierje mellett békeaktivista, író, színész és festőművész is volt. 1980. december 8-án New Yorkban Mark David Chapman meggyilkolta. 2002-ben a BBC közvéleménykutatás alapján összeállította "A 100 legnagyobb brit" listáját, melyen Lennon a 8. lett.



56 évvel ezelőtt meghalt "Che" Guevara.

A bolíviai La Higuerában végezték ki. Teljes nevén: Ernesto "Che" Guevara de la Serna. A világ forradalmárainak példaképe, az imperializmus és az elnyomás ellen folytatott harc jelképe. Argentinában született, polgári családba. Orvosként diplomázott, majd útnak indult Latin-Amerikában, ahol megismerte a nyomort. 17 évesen ismerte meg a marxizmust, ami magával ragadta. A szegényeken akart segíteni, mint orvos és mint forradalmár. Asztmás, gyenge szervezettel, leromlott állapotban nézett szembe a rendkívüli fizikai és erkölcsi megpróbáltatásokkal, erről szól "Bolíviai Napló" című könyve. Sok hívet szerzett az amerikai és európai egyetemi ifjúság körében a gerillaháborúra vonatkozó elméletével, valamint elképzeléseivel Kuba felépítését illetően.



372 évvel ezelőtt Oliver Cromwell, az angol köztársaság államtanácsának vezetője kihirdette a hajózási törvényt.

Az angol köztársaság - Commonwealth and Free State A törvény értelmében Angliába vagy Angliából árut csak angol hajók szállíthatnak, illetve az angol kikötők csak olyan államok hajói előtt vannak nyitva, amelyek saját termékeiket szállítják. A törvény Hollandia ellen irányult, amely hatalmas hajóparkjával a legfőbb közvetítője volt nemcsak a gyarmati, hanem az európai országok közötti kereskedelemnek is. A hajózási törvény jelentősége abban állt, hogy képviselte a hatalomra jutott kereskedő nagypolgárság érdekeit, és megalapozta Anglia vezető tengeri hatalommá válását.