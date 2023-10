160 évvel ezelőtt megalakult a Nemzetközi Vöröskereszt

1828. május 8-án született Henri Dunant svájci író, aki 1859-ben szemtanúja volt a solferinói ütközet sebesültjei tragikus pusztulásának. Ennek az élménynek a következtében 1860-ban elkezdte létrehozni a Nemzetközi Vöröskereszt segélyszervezetét. A Vöröskereszt napja az ő emlékére minden évben május 8. A Vöröskereszt alapításának az 1863-as évet jelölik meg, az ún. Genfi Egyezmény egy évvel később hagyta jóvá a kezdeményezést. Magyarország 1881-ben csatlakozott a vöröskeresztes mozgalomhoz.

112 évvel ezelőtt meghalt Joseph Pulitzer, magyar születésű, amerikai sajtómágnás, a Pulitzer-díj alapítója

Makón született. A gyenge látású, rossz fizikumú, ám kalandvágyó Pulitzer tizenévesen került az USA-ba. A polgárháború után St. Louisban egy német nyelvű lapnak készített riportokat, közben angolt és jogot tanult. 1867-ben lett amerikai állampolgár, pár év után olyan tökéletesen beszélt angolul, hogy komoly politikai-jogi pályát futott be, de végül mégis a sajtónál maradt. Erőszakos modorával sok ellenséget szerzett magának, de sikereit senki nem vitathatta. 1878-ban megvásárolt két, csődközeli napilapot; az összeolvasztott Post-Dispatch három év után már nyereséges volt. 1882-ben megvette New York-ban a World című napilapot, amelyből hamar informatív és szórakoztató, sikeres lapot varázsolt az izgalmas, igényes, modern újságírói stílusnak köszönhetően. Mestere volt a sajtóüzletnek és szeretett jótékonykodni, többek közt megalapította a nevét viselő díjat, amely ma is a legrangosabb újságírói elismerésnek számít. Halálakor 30 millió dolláros vagyont hagyott hátra.

1 millió dollárt adományozott a Columbia Egyetemnek, ezzel alapozta meg a róla elnevezett Pulitzer-díjat. A Pulitzer-díj első átadására 1917. június 4-én került sor.

64 évvel ezelőtt megjelent az első Asterix képregény

Az Asterix egy francia képregénysorozat, amelyben a címszereplő, Asterix és barátai képzeletbeli ókori kalandjairól olvashatunk. A képregény írója René Goscinny, rajzolója Albert Uderzo. A főhős neve a francia eredetiben: Astérix. A név az astérisque szóból származik, ami a * karaktert jelöli a francia nyelvben. Az első képregény 1959. október 29-én jelent meg, és folytatásokban több mint 30 történet látott napvilágot. Goscinny 1977-es halála után Uderzo egymaga írta és rajzolta is a képregényeket.