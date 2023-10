1 évvel ezelőtt meghalt Szakcsi-Lakatos Béla, Kossuth-díjas dzsessz-zenész, a Nemzet Művésze

A Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatóriumban tanult, a hatvanas évek közepétől saját zenekaraiban játszott. 1972-től a Rákfogó együttes, majd 1980-tól a Saturnus együttes tagjaként fontos szerepet játszott a fúziós zene hazai terjedésében. A hetvenes évektől tanított a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola jazz-zongora szakán. Koncertjein a jazz és a kortárs improvizációt ötvözte a klasszikus zenékkel. 16 albuma jelent meg és több musicalt írt.

77 évvel ezelőtt elkészült a legelső fotó, ami a Földet ábrázolja az űrből nézve

Német V2-es rakétáról készült a kép, amit White Sands Missile Range-ről bocsátottak fel, Új Mexikóból. A II. Világháború után a német rakéták fejlesztése Amerikában folytatódott. Clyde Holliday mérnök készítette a 35 mm-es kamerát, ami 1,5 másodpercenként készített képet. A rakéta visszazuhant a Földre a sivatagban. A rakéta és a kamera megsemmisült, de a film a terveknek megfelelően épen maradt. A képen a Föld részlete látható.



72 évvel ezelőtt megszületett Sting basszusgitáros, énekes, aki Gordon Summerként látta meg a napvilágot

Sumner eleinte amatőrként lépett fel különféle dzsessz - rock formációkban, ebben az időben kapta a Sting (Fullánk) becenevet is, mivel állítólag úgy nézett ki sárga - fekete csíkos pólójában a színpadon, mint egy hatalmas darázs. 1977-ben alapította két társával a Police nevű újhullámos együttest, melynek ő lett a frontembere. Első lemezük megjelenését követően a filmesek is felfigyeltek rá, számos filmben szerepelt. Ezek közül a Quadrophenia volt az első, majd 1982-ben forgatta a Brimstone and Treacle-t, amelyben - a filmkritikusok szerint - az antihős alakítása a műfaj legjobbjai közé tartozik. 1986-ban a Police feloszlott és Sting elkezdte saját zenei elképzeléseinek megvalósítását. Első szólólemeze 1985-ben jelent meg és azt követő öt lemez a rocktörténet legjobb szólóalkotásai közé tartozik. Dalai mellett mint magánember is sokat foglalkozik az ökológiai világproblémákkal. 1990-ben alapította meg az Amazonasmenti esőerdők megmentéséért az Esőerdő Alapítványt. Színpadi színészként 1989-ben debütált a Broadway-n a Threepenny című Weil - Brecht darabban. Tucatnál több Grammy-díjat kapott mint szerző és előadó.