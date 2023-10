A zenés mulatság kezdetén a településhez kötődő tánccsoportok – a Dóri and Lara-formáció, a White Horse akrobatikus rock and roll-csoport és a Darida Táncszínház – látványos előadása alapozta meg a hangulatot, majd az értékes nyereményeket kínáló tombola is fokozta az élményt.

Kotora Pál önkormányzati képviselő, a szülői munkaközösség (szmk) korábbi elnöke felelevenítette: tavaly ősszel már rendeztek hasonló bált, amelynek bevételéből az iskola játszóterét bővítették. Akkor több mint 1,6 millió forint gyűlt össze.

Mintegy kétszázan támogatták a szülői szervezet kezdeményezését, s mulattak jótékonyságból

Fotó: Péter B. Árpád

– Felbuzdulva azon, hogy sokan a rendezvény mellé álltak, úgy gondolván, az iskola jelentős tényező a településen, amelyet támogatni kell s érdemes, most a közösségi tereket és a játékokat szeretnénk megújítani. Leamortizálódott például a csocsóasztal, és az ülőgarnitúra is látott már szebb napokat. Például ezeket szeretnénk lecserélni – fogalmazott Kotora Pál.

Horváthné Makó Judit, Alsópáhok alpolgármestere kiemelte: a település számára kiemelt fontosságúak az oktatási-nevelési intézmények, és ezeket a fenntartási formától függetlenül támogatja a község önkormányzata, „hiszen a bölcsőde, az óvoda és az iskola jelenti a település jövőjét”.

A Dóri and Lara-formáció látványos produkciója nyitotta a színpadi műsort

Fotó: Péter B. Árpád

– Minden fejlesztés azt szolgálja, hogy modernizáljunk különböző tereket. Tavaly sikerült a játszótér területét megnövelni, megújultak a vizesblokkok a tankerületi központtal közös pályázatunk részeként, és a tornatermi öltözőket is korszerűsítettük, mintegy 35 milliós beruházás révén. Ha visszatekintünk: az iskolában 2017 óta szinte minden évben voltak komoly fejlesztések, beruházások – szögezte le Horváthné Makó Judit.

Porkoláb-Kiss Adrienn, az szmk új elnöke szerint ez a rendezvény igazi közösségi összefogás eredménye, amelynek célja immár második alkalommal az iskola fejlesztése, eszközeinek megújítása.

A Darida Táncszínház ezúttal is igazolta: a tánc felszabadít

Fotó: Péter B. Árpád

– Nagyon jó az szmk csapata, összetartunk, s együtt az iskolával, a pedagógusokkal, a szülőkkel és a gyerekekkel jól és eredményesen dolgozunk. Csak hálásak lehetünk ezért, hiszen ritka jó közösséget alkotunk – összegzett a szervezet vezetője.

A bálon mintegy 200 szülő, támogató vett részt, akiket a zenés-táncos programok mellett büfé is várt, amelynek bevételéből ugyancsak jut az eszközfejlesztésre. A tombolára 42 értékes díjat, továbbá 100 kisebb nyereményt ajánlottak fel a támogatók.