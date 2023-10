Miképpen lehet hagyományokat őrizni néhány felújított, retro tárgy segítségével? Nagyon egyszerűnek hangzik: felkutatni, rendbe tenni, kiállítani és bemutatni. Persze ennél azért jóval többről van szó. Papp Tamás a nagyszülei padlásán talált régi tűzoltó fecskendőt tette először rendbe, valahol innen indult az igazi gyűjtőszenvedély. A falusi házak padlásáról és a közösségi média segítségével aztán egyre több régi, de működőképes eszközt gyűjtött be, felújította, majd rendezvényeken mutatta be azok használatát. 2017-ben barátaival együtt megalapította a Zala Múltja Hagyományőrző Egyesületet, elnökeként pedig egyre több ötlettel állt elő. Ennek köszönhetően három múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet született, a Balaton László által írt és Molnár Éva rajzaival illusztrált Göcseji Tél című könyvet nemrég mutatták be Zalaegerszegen.