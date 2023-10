Titulálják még topinamburként is, ami a középkorbeli francia kertészek lelkén szárad, ők úgy tudták, az "indiánkrumpli" brazíliai eredetű, s egy ottani indián törzsről nevezték el. Nyomukban több országban a csicsóka manapság is "topi" néven szerepel a zöldségesek pultjain - mifelénk titulálják földi almának, tótrépának, csókapityókának is.

Lassan 20 éve lesz, hogy befogadtam a veteményeskertünk sarkába, s azóta sem bántam meg. Rájöttem, sokoldalúan hasznosíthatom, novembertől áprilisig gumója mindig frissen szedve a konyhára kerül, a kert szélén csali növényként egész évben kívül tartja a pockokat, ilyentájt a még zsenge lombozatát apróra vagdosva zöldtrágyaként elterítem a kertben. Nagy megelégedéssel olvastam egy gyógynövényes portálon, hogy "a csicsóka virágai lenyűgöző látványt nyújtanak". Egyetértek. A vakító sárga szirmaival kisméretű napraforgóra hasonlítanak, s arcukkal követik a napot. Ezért is kapták a botanikai keresztségben a Helianthus nevet, ami a görög "héliosz" (nap) és "ánthosz" szavakból ered. Ráadásul ősszel virágzik, biztosítva a rovaroknak még egy kis búcsú-nyalakodnivalót a zord évszak előtt. Amúgy nem egy kényeskedő mimóza, gyorsan növekszik, szép lombozatával, szív alakú levélzetével már kora tavasztól dekorálja a környezetet - modern kertekbe dísznövényként is ültetik.

A csicsóka termése jó hatással van az emésztésre, a cukorbetegek is fogyaszthatják

Fotó: Fincza Zsuzsa

Ma már senki sem hitetlenkedik, ha napjaink csúcsgasztronómiájához tartozó egyik étektől kiderül, hogy azt a szegények egykori konyhájának egyszerű, olcsó alkotórészeiből állítják össze. Próbáljuk ki mi is, milyen ínycsiklandó előétel készíthető a régen "szegények krumplijaként" ismert csicsókából. Frissen salátába reszelve íze vetekszik a retekével, összetéveszthető a karalábééval. Alapanyaga lehet krémleveseknek, főzelékeknek, megpárolva, apróra vágott petrezselyemmel is nagyon finom,. Ha uborkagyaluval szeleteljük és forró olajban sütjük, különleges csicsóka-csipsszel lephetjük meg a családot, naranccsal, citrommal, almával, mézzel valóságos vitaminbomba-turmixot készíthetünk belőle. S mindezzel az egészségünknek is jó szolgálatot teszünk. Summa summarum, a csicsóka legértékesebb része a gumója, szárazanyagtartalma 20-25 százalék, legnagyobb kincse az inulin, a polifruktozán, amely az emésztőrendszerben jobbára ballasztanyagként tartózkodik, csak a vastagbél baktériumflórája tudja részben lebontani - a keletkező fruktóz a cukorbetegek számára is elfogadható vércukor szintet biztosít. A legnagyobb haszna az inulin probiotikus hatásában rejlik, ugyanis szelektív módon tápanyagul szolgál a hasznos bélbaktériumoknak. A burgonyánál ötször nagyobb rosttartalma gátolja az egyéb szénhidrátok, zsírok és más hizlaló anyagok felszívódását, fokozza laktató hatását és meggátolja a székrekedés kialakulását. Pozitív biológiai hatását erősíti kálium, kalcium, magnézium, foszfor és cink tartalma és Béta-karotin, B1-, B2-vitamin, niacin és C-vitamin gazdagsága. Bővelkedik életfontosságú aminosavakban (lizin, arginin, hisztidin, cisztin, triptofán, aszparagin), növényspecifikus készlete: kolin, betain, szaponin, quercimeritrin is dicsérendő.

Vágott virágként egy hétig is dísze lehet az otthonunknak

Fotó: Fincza Zsuzsa

A Nyíregyházi Egyetem Tangazdaságában csicsókával is foglalkoznak. Tapasztalataik szerint termesztése még a gyenge termékenységű talajokon is jövedelmező lehet, de termőterülete a múltban is csak legfeljebb néhány ezer hektár volt - ez elsősorban a termeléstechnológia gyengeségére és gumók eltarthatósági problémáira vezetők vissza. Az ősszel felszedett gumók a hagyományos tárolókban legfeljebb 2-3 hónapig bírják. Mivel a fagyra nem érzékeny, tavaszig minőségromlás nélkül a talajban maradhat, de akkor felszedve még gyorsabban romlásnak indul, április eleje után viszont megindul a hatásnövekedés, így a felszedett gumók már nem használhatók.

Ősszel virágzik, s ilyenkor már 2-3 méter magasra is megnő - a lombozata nagyszerű takarmány, felaprítva zöldtrágyaként is használható

Fotó: Fincza Zsuzsa

Az egész növény alkalmas takarmányozásra is, friss, zsenge lombozatát kedvelik a szarvasmarhák, lovak, juhok, a fél méter magasságban lekaszált szár jó silózható, a természetszerű sertéstartásban pedig kezd éledezni a régi hagyomány, mely szerint a legjobb malacokat a csicsókásban turkáló fias kocák nevelik.