Zalakomár község élén 2014 októbere óta áll Csárdi Tamás. Szociálisan érzékeny, gyermekkora óta nagyszülei nevelték, jelenleg pedig ő gondoskodik idős nagymamájáról. Kezdettől szem előtt tartotta, hogy a 2800 lakosú faluban élő idős emberek jól és biztonságban érezzék magukat a lakóhelyükön. A községben nappali ellátásban két idősek klubja, illetve a Máltai Szeretetszolgálat által működtetett idősek otthona is működik. A polgármesternek rendkívül jó a kapcsolata az idősekkel és az intézmények vezetőivel egyaránt. A szociális rendeletben foglalt kötelezettségeken túl igyekszik biztosítani, hogy idős lakóink is fontosnak érezzék magukat, legyenek, lehessenek céljaik.

A faluban 2007 óta Egymásért Klubot a lehetőségeihez mérten maximálisan támogatja működésében, céljaink elérésében. Ennek eredményeképp összkomfortos klubhelyiséget alakítottak ki számukra, az önkormányzat pedig anyagilag is segítette évek óta dédelgetett álmukat, a Kincsesház létrejöttét, hogy a későbbi generációk számára megőrizhessék örökségüket, a faluban fellelt szépségeket, hagyományokat.

Az önkormányzat az Egymásért Klub megjelenésének egységességét, összetartozásuk megmutatását biztosítja a komárvárosi fehérhímzéssel díszített ing, melynek elkészíttetését az önkormányzat fizette. Szívügye az idősek sorsa, igyekszik mindennapjaikat is minél élhetőbbé, szebbé tenni. A pandémia alatt, hogy a távolságok miatt senki ne kényszerüljön otthonában maradni, ezért reggel és délután is minden gondozottat a hivatali járművel szállítottak a klubba, majd haz. A mindennapokon túl is igyekszik megmutatni az időseknek, hogy fontosak a társadalom, a faluközösség számára, ezért nem maradhat el egy évben sem az idősek napi rendezvény. Minden tettéből, megnyilvánulásából látszik, hogy becsüli, tiszteli a kort, a bölcsességet, tapasztalatot. Munkássága példa minden polgármester számára is.

Csárdi Tamás, Zalakomár polgármestere

Fotó: Pezzetta Umberto

Kisgörbőn abban az apró faluban hosszú évek óta az elöregedés, iskola, óvoda, posta, bolt nélküliség a munkahelyek hiánya a időseket szolgáló közösség nélküliség volt a jellemző Kozma Gábor polgármester megválasztásáig. Amióta 2019-ben a falu élére került, fáradhatatlanul, kezdeményezően a közösség megelégedésére szolgálja a 220 lelket számláló települést. Szociális térképet készített, rendszeresen ír pályázatokat, közösségépítésbe kezdett, hozzáfogott a falu élhetővé tételéhez. Kezdeményezésére megalakult a „Kézfogás nyugdíjasklub” és így a lakosság negyven százalékát kitevő idősek cselekvő, öntevékeny testi, szellemi és lelki otthonra találtak. A polgármester első dolga volt közösségi terek létrehozása, a faluház felújítása felszerelése. Legutóbb pedig a falu központjában egy régóta elhanyagolt gazos, romos telek helyén gyönyörű közpark épült, amely minden nemzedéket, de legfőképpen az időseket szolgálja. A polgármester kikéri az idősek véleményét kerekasztal beszélgetéseken, igényli a klubtagok aktív részvételét a faluszépítésben, ünnepségeken a rendezvényeken. Ezekbe bevonja az időseket és mára már ők a legaktívabb közreműködők, segítők. Rendszeresek a megyei és országos lapokban a híradások a faluról, az itt élő idősekről, a nyugdíjasklub működéséről.