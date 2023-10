A Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. közterület-gondozási osztályának munkatársainak jóvoltából 19 ezer darab árvácska és 11 ezer darab különböző hagymás növényt ültetnek. Csendes Tamás, a cég osztályvezetője elmondta: október közepén az egynyári növényeket kiszedik a virágágyásokból a belvárosban. Az idén újításként a tulipánok mellé nárciszok és jácintok is kerültek a talajba. Az árvácskák kiskanizsai helyi termelőtől, míg a többit, nagy tételben külföldről szerzik be. Jelenleg dolgoznak még a Fő úton, az Eötvös téren, az Erzsébet téren, a Széchenyi téren, a Király és a Kórház utcai körforgalomban, valamint a város több pontján kihelyezett dézsákban is lesz virág. Képünkön az Eötvös-téren dolgoznak a szakemberek.

Árvácskák kerültek Nagykanizsa közterületein lévő ágyásokba

Fotó: Szakony Attila