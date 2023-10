- Az ünnep eredete a korai középkorba nyúlik vissza, mikor IV. Bonifác pápa a 6. században újrateremtette a katakombákban nyugvó őskeresztényeket, s minden vértanúk ünnepének nevezte el a napot és évenkénti megemlékezést írt elő - kezdte Drávecz Gyula. - A 8. században III. Gergely pápa úgy vélte, hogy a vértanúk mellett illő lenne megemlékezni a szentté avatottakról is, ezért 998-tól szentmisékkel és zsolozsmákkal emlékeznek meg a halottakról. Ez azon kevés középkori hagyomány egyike, mely megmaradt a 21. században is. A mindenszentek és a halottak napja két olyan ünnep, amelyek mára szinte teljesen egybemosódtak, ám lényegük örök, az emlékezés érzése. A november 1-jei mindenszentek ünnepén és az azt követő halottak napján az egyház azokat a szenteket ünnepli, akik név szerint nem szerepelnek a naptárban. A mindenszentek előkészület, virrasztás a holtak emlékéért. A halottak napja pedig megemlékezés a holtak lelkéről. Ilyenkor minden embernek eszébe jutnak eltávozott szerettei, ismerősei, barátai. Ez olyan nap, melyet áthat a hit, a remény és a szeretet mellett a szomorúság és a bánat is. Visszatekintünk a múltba, keressük emlékeinket, felidézünk arcokat, érintéseket, hangokat.

Az alpolgármester ünnepi gondolatai mellett dr. Paczolay Ilona szavalatát hallhatták még a jelenlévők, majd Horváth László polgármester, Drávecz Gyula és résztvevők, civil szervezetek képviselői megkoszorúzták az emlékművet. A délután folyamán a Táncsics utcában a katonai, majd az első világháborús emlékműnél, végül a lentiszombathelyi temetőben helyezték el az emlékezés koszorúit, mécseseit.