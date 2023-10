Vendégünk szakmai életútját bemutató írásában a következő Geothe idézet is szerepel: „Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most, ezzel visszatartod őt fejlődésében. De ha olyannak látod, amilyenné lehetne, ezzel előre segíted őt életútján." Műsorunk második részében többek között szó lesz arról, mennyire határozzák meg sorsunkat a pedagógusok, valamint, hogy hogyan is állunk a szigorral. A ZAOL podcast vendége továbbra is Csepregi Mária, a Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatónője.