Ezúttal Kócos felépüléséhez kértek segítséget szeptember végén. A gazdásításra még egyelőre várni kell, ugyanis a mentett kutyus egészségi állapotán szeretnének először javítani.

„Naivan azt gondoltuk, hogy egy kis kozmetika, ivartalanítás és oltások pótlása után hamar rátalál a gazdi. De persze mint sokszor, az élet most is felülírja az elképzeléseinket. Több egészségügyi problémája is van. Bár az ivartalanításon már átesett, kiderült, hogy gátsérve van, ami újabb műtétet igényel és a hátsó lábaival sincs rendben valami” – írták két hete.

Ha Kócosnak szeretne valaki segíteni vagy másik védenc költségeiben az egyesületet támogatni, azt itt lehet megtenni: Együtt egy életért, ártatlan állatokért egyesület 1749015-28534875 (OTP)