20 évvel ezelőtt meghalt Papp László olimpiai bajnok ökölvívó

Háromszoros olimpiai, kétszeres Európa-bajnok, és a profik között is Európa elsőszámú öklözője volt. Angyalföldön született, és nőtt fel. Futballistának készült, majd mégis ökölvívó lett, édesapja intése ellenére: "Édes fiam, ha pofon kell, csak szólj, adok én neked minden este lefekvés előtt!" Érdekesség, hogy Papp Lászlót előbb láthatták külföldön öklözni, mint itthon. 1945. szeptember 13-án Bécsben az 1. menetben kiütötte az osztrák Böhmöt, majd október 6-án következhetett a hazai bemutatkozás, amikor a nézőtérről hívták fel, mert a csepeli Bicsáknak nem volt ellenfele. Kiütéssel győzött a 2. menetben a hatszoros bajnok ellen. A következő két évben sorra jöttek a győzelmek, de ekkor még egy-két vereség is becsúszott. Ezek közül valószínűleg a legfájóbb, az 1947-es dublini Eb, az első világverseny, amelyen indult. 1948-tól négy éven keresztül nem talált legyőzőre. Azokban az időben az számított jó ökölvívónak, aki kibírta ellene kiütés nélkül. A sikerszériába tartozik két megnyert olimpia, két Európa-bajnoki cím és két főiskolai vb-győzelem. Közben még egy súlycsoportváltás is belefért, legyőzni itt sem tudták. 1953-ban aztán becsúszott egy vereség, de ez sem törte meg a lendületét, és a következő két évben, azokon a versenyeken, ahol indult, csak az ő kezét emelték magasba. Harmadik olimpiája előtt (1956-ban) a lengyel Pietrzykowski ellen elszenvedte élete egyetlen kiütéses vereségét. Melbourne a magyar forradalom leverése árnyékában zajlott, de ez sem tudta kizökkenteni a harmadik olimpiai bajnoki címére készülő magyar klasszist. Visszavágott Pietrzykowskinak is, aki már az első menetben a padlón volt. Innentől pedig már sima volt az út, az újabb - harmadik - aranyig. Amatőrként összesen 193 mérkőzésből 183-on győzött 2 döntetlen és 8 vereség mellett. Három olimpia, két Eb-, két főiskolai vb-, 6 magyar bajnokság kapcsolódik a nevéhez. 1957-ben engedélyezték profi pályafutását, 27 diadal, 2 döntetlen, Európa-bajnoki cím a mérlege, amit Chris Christiansentől szerzett meg 1962. május 16-án Bécsben. Hatszor sikerült megvédenie elsőségét. 1965-ben mérkőzhetett volna a vb-övért, de a kommunista vezetés nem engedte küzdeni. Ha kissé késve is, de kárpótlást kapott a boxvilágtól, 1990-ben megkapta a talán legjelentősebb profi bokszszervezet, a WBC "A világ legjobb amatőr és hivatásos középsúlyú ökölvívójának" járó övét. Papp László edzőként is nagyot alkotott. 1969 és 1992 között kisebb megszakításokkal a magyar amatőr ökölvívó-válogatott szövetségi kapitánysága alatt a magyar boxolók megszámlálhatatlan ezüst és bronz mellett egy olimpiai, egy vb- és tíz Eb-aranyéremet nyert. 2001-ben Puskás Ferenc és Balczó András mögött harmadik lett az évszázad magyar sportolója szavazáson.

65 évvel ezelőtt megszületett Tim Robins amerikai színész

Október 16-án ünnepli 45. születésnapját Tim Robbins, színész, rendező, forgatókönyvíró. Sokszínű tehetsége már gyermekkorában megmutatkozott. Gyakran lépett fel folkénekes apjával és már 12 évesen színházban játszott. Drámát tanult, majd osztálytársaival színtársulatot alapított és aktív részese volt az európai avantgarde mozgalomnak. Anyagi gondjain pizzakihordással és pincérkedéssel próbált segíteni, majd film szerepeket vállalt, többek között az Erik a Viking és a Howard a kacsa című filmekben. A mozi egyre nagyobb szerepet töltött be életében, sikereket aratott a Baseball Bikák és a Jákob lajtorjája című vígjátékokban; egy forgatás alkalmával imerkedett meg későbbi feleségével, Susan Sarandonnal is. Hamarosan nemcsak színészként, hanem rendezőként is több díjjal ismerték el munkáját. Az 1993-as Oscar-díj átadáson történt politikai színezetű felszólalása miatt egy ideig nem filmezhetett, azonban a néhány év kihagyás után olyan sikeres alkotásokban tért vissza, mint a A remény rabjai és a Mars mentőakció.

65 évvel ezelőtt megszületett Tim Robins amerikai színész

100 évvel ezelőtt megalapították a Disney rajzfilmkészítő céget

A cég teljes neve The Walt Disney Company, röviden "Disney". Walt Disney és a bátyja, Roy Oliver Disney alapította Disney Brothers Cartoon Studio néven. A társaság székhelye a Kalifornia állambeli Burbank. A The Buena Vista Motion Pictures Group a Disney fő filmgyártó vállalata, amelybe beletartoznak az alábbi gyártók: Walt Disney Pictures, Touchstone Pictures, Hollywood Pictures, Miramax.

100 évvel ezelőtt megalapították a Disney rajzfilmkészítő céget