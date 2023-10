A meghívottakat elsőként Balogh László polgármester köszöntötte, aki az élhető város definícióját ismertetve rámutatott: Nagykanizsa szinte minden kritériumnak megfelel, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a város jövőjét illetően a gazdaság fejlesztése elengedhetetlen. Ehhez pedig befektetőkre, az új ipari parkba betelepülő vállalkozásokra van szükség. Érdeklődőkből nincs hiány - fogalmazott Balogh László -, de jó lenne már konkrétumokról is beszámolni.

Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő ehhez kapcsolódva sejtelmesen annyit mondott: reményei szerint pár hónapon belül lesz mit bejelentenie a polgármesternek. A képviselő ugyanakkor már sokadjára próbálta eloszlatni a vagongyár megépítésével kapcsolatos negatív híreket. Mint mondta: a befektetők továbbra is Nagykanizsán szeretnék megvalósítani a beruházást, ám a gazdasági körülmények miatt a projekt áttervezésére, szakaszos megvalósítására törekednek.

Ezt követően dr. Polay József, a kanizsai kamara elnöke tartott előadást a város gazdasági fejlesztése kapcsán, melynek végén arra a következtetésre jutott, hogy a földrajzi elhelyezkedésből adódó lehetőségeket csak együttes erővel, kormányzati, városi és határmenti együttműködés keretében lehet megvalósítani.

Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke az ország gazdasági helyzetét elemezve rámutatott: a nemzetközi helyzet roppant instabil és gyorsan változó, egy héttel ezelőtt például még senki sem gondolta volna, hogy kiújul az izraeli-palesztin háború, ami minden bizonnyal hatással lesz Európa gazdaságára is. A kamara elnöke ugyanakkor azt is jelezte: paradigmaváltás érzékelhető, hiszen míg 20 évvel ezelőtt a nyugati gazdaságok szinte mindent Kínába telepítettek, addig most a kínai befektetők egyik legnagyobb célpontja lett Európa, azon belül is Magyarország.