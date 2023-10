Mielőtt elvesztünk volna a kivierdőben, Miklós Ákos Márton fogadott bennünket, aki a néhány hete megtartott friss füge bírálaton invitált bennünket az első ilyen akciójukra. Mint ismert akkor 49 fajta fügét kóstoltak meg a szakértők, hogy kiválasszák a legjobbat.

- Eddig kizárólag áruháznak adtuk el a kivit kamionszámra, olykor 45 tonnát, illetve a többi gyümölcsből szállítottunk még egy valkonyai, házi termékeket árusító vállalkozásnak - mondta a termelő. - Az idén, a tavaszi fagykár miatt kevesebb mennyiségben termett kivi, ezért meghirdettük a Facebookon, valamint egy idő után szájról-szájra terjedt a híre. A mérlegnél szinte nem volt olyan pillanat, amikor ne lett volna hosszabb sor. Nagyon sokan sokan érkezetek, úgy látszik a látogatók már alig várták, hogy saját kézzel szüreteljék le a kivit az ültetvényről. Érkeztek horvátok, szlovénok és osztrákok. Ha ez beválik, akkor a fagykár nélküli időkben is folytatjuk a kezdeményezést, s akkor csak egy részét értékesítjük a nagykereskedelemben.

Bocskor Szabolcs kislányával Lucával szedte a zöld gyümölcshúsú kivit

Azt sem gondoltuk volna, hogy az ültetvényen az árnyékot néhány pekándió fa adta, mely egy Észak-Amerikában honos diófafaj. Vagyis eddig az volt, hamarosan viszont akár Becsehelyen is lehet szüretelni belőle, bár Miklós Ákos Márton szerint évekbe telik míg termőre fordul, de néhány egyed már adott pár szem termést.

- Az idén 12 éves a majdnem hét hektáron elterülő kiviültetvény - tette hozzá. - A zöld gyümölcshúsú, még kemény kivit kézzel könnyedén le lehet szakítani. Szobahőmérsékleten szép lassan érik be, aki viszont ennél gyorsabb sikert remél, annak egy jó tanács: néhány szem kivit egyetlen alma társaságában tegyen be egy nejlonzacskóba, kösse össze és néhány nap alatt bepuhul. Csak a puha gyümölcs adja kellemesen édes élvezeti értéket.

A közel hét hektáros területen 12 éve terem a kivi

Miklós Ákos Márton elmondta: Becsehely magasabb, jobb fekvésű település, ráadásul fent a hegyen a nagyon hideg téli éjszakákon hajnalban 5, 8, sőt akár 12 Celsius-fokkal is melegebb van. Évek óta megfigyelhető, hogy a legenyhébb telű része ez az országnak, különösen a határ menti sáv a dombok ölelésében.

- Az indiánbanán ugyan egzotikusnak tűnik, de talán ez a növény bírja a legjobban a telet, a fagyokat - mesélte. - A pekándió szintén ilyen, bár az októberi fagyokra már érzékenyebb, viszont nem lehetetlen küldetés itt Dél-Zalában sem. Ahogyan készülök egy Fejioa nevű gyümölcs telepítésére, mely Dél-Brazíliából származik és novemberben érik. De most van beszerzés alatt néhány olyan új-zélandi fajta, ami pár hónappal korábban megérik. Inkább puha, ananászra emlékeztető ízű, nagy különlegesség lesz ez itt Becsehelyen.

Valóban sokan érkeztek kisebb-nagyobb ládákkal, vödrökkel és kosarakkal, hogy megpakolják azokat a finom, C-vitaminban gazdag jó zalai kivivel. Púposan megpakolt két nagyméretű vödröt a Fejér vármegyei Enyingről érkezett Pálandor József és felesége.

Fotó: Szakony Attila

- Nekünk is van a kertünkben néhány tő kivi, de az még nem fordult termőre - mesélték. - Kedveljük ezeket a lehetőségeket, amikor saját kézzel lehet leszedni a gyümölcsöt, almát is szedtünk így nemrégiben. Most vettünk még indiánbanánt, bár abból is ültettünk, viszont arra is várnunk kell. Imádjuk a különféle érdekességeket, bár azért a szőlőtermesztést sem felejtettük el. Utóbbiból nem bor készül, harmincféle csemegeszőlő az asztalra kerül.

A lehetőségre a zalaiak is felfigyeltek. A gelsei, Makatics Viktória öt kilogrammot szeretett volna szedni a barátnőjével, de annyira lenyűgözte őket a kivi, hogy végül alaposan megpakolták a ládájukat. A szintén közeli Bázakerettyéről érkezett Bocskor Szabolcs, aki feleségével és kislányával, a 2,5 éves Lucával együtt szedte kosárba a becsehelyi ízletes gyümölcsöt. Általában áruházban vásárolnak, de az import kivi nem olyan, mint az, amit a zalai föld táplált. Furcsállta, hogy ilyen időjárási körülmények között is megterem, ráadásul vegyszerektől mentesen. A zalaegerszegi Takács Imre és fia, Kristóf az interneten olvasták, hogy lesz szüret, ráadásul kivit lehetett szedni, ezért kipróbálták.

Fotó: Szakony Attila

- Főleg a szupermarketekben szereztem be eddig a kivit, de kíváncsi voltam, hogy milyen íze van annak a gyümölcsnek, amit saját magam szakítottam le és érlelem be - folytatta. - Azért érdekes, hogy megterem nálunk ilyen növény, bár érthető is, hiszen például az őshonos magyar fajtáknak, így a málnának, a szedernek már túl melegek a nyarak, a hőséget nehezen viselik.

A nagykanizsai Csanádi Tímea férjével dr. Kovács Balázs fogorvossal és kislányukkal, Nórával érkezett a szüretre. A család nagyon szereti a zöld kivit turmixokba, de kettévágva, kikanalazva szintén nagyszerű finomság.

Fotó: Szakony Attila

- Öröm, hogy néhány kilométerre a várostól ilyen csodálatos ligetben szedhetjük le a kivit - mondta. - A saját kertemben nevelek egy olajfát, valószínűleg még vagy ötven év, mire termőre fordul, de optimista vagyok. Bő húsz évvel ezelőtt még nem lehetett itthon gránátalmát sem kapni, most pedig kivit szüretelünk, meg indiánbanánt eszünk, nagyot fordult a világ.

Balról: Lieszkovszki Fanni és Rövid Boglárka boldogok, hogy ilyen kivételes szüreten vehettek részt

A zalaegerszegi Rövid Péter feleségével lányával, Boglárka valamint annak barátnőjével a Nógrád vármegyei ősagárdi Lieszkovszki Fannival együtt érkezett a szüretre. A tanári pályára készülő lányokat meglepte, hogy Zalában megterem a kivi, ráadásul ültetvényen lehet sétálni a gyümölcsösben. Bár Rövid Péter nyitott az újdonságokra, ugyanis nemrégiben ő is ültetett pekándiót a kertjébe, sőt mivel a család nagyon szereti a gyümölcsöket, mintegy 50 (!) különféle fajtájú fát telepített.