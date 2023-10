Nem telik el úgy hétvége, hogy ne szerveznének gyalogos, vagy biciklis kirándulást az Egerszegi Bringaklub és Természetjáró Sportegyesület tagjai. Ezekre az eseményekre bárki jelentkezhet, a klub túraszervezői szívesen látják az érdeklődőket. A rendszeres testedzés biztosítása mellett a zalai épített és természeti környezet megismerése, valamint a biztonságos túrázás elterjesztése szerepel a civil szervezet célkitűzései között. A programokon elsősorban Zalát, valamint a szomszédos vármegyéket igyekeznek bemutatni, de indítottak már utakat Ausztriába, Szlovéniába és Horvátországba is.

Folytatjuk a beszélgetést Dr. Borda Lászlóval, az egyesület egyik oszlopos tagjával. A Zaol-podcast legutóbbi adásában a nemrég zárult országos kéktúra ünnep kapcsán már végigjártuk a legszebb zalai tájakat és a mostani riport is tartogat számos kirándulási tippet.

A kéktúrázást népszerűsítő rendezvény 2020-ban debütált hagyományteremtő céllal, és azóta is töretlen sikernek örvend, évről évre egyre többen vesznek részt rajta: az idei létszám mintegy 20 százalékkal múlta felül a tavalyit. A szervező Magyar Természetjáró Szövetség az állami erdőgazdaságok, a nemzeti parkok és a természetjáró egyesületek szakmai segítségével így is szeretné felhívni a figyelmet nemzeti értékünkre, a Kéktúrára. A mai beszélgetésben mi szintén ezt tesszük, de további zalai túratippekkel is szolgálunk.