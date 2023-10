Módosította a képviselő-testület az önkormányzati lakások hasznosításáról szóló rendeletét a legutóbbi ülésén. Kitér a jogszabály például arra is: ha az önkormányzati lakás bérbeadója a határozatlan idejű bérleti szerződést rendes felmondással szünteti meg, cserelakás felajánlása helyett pénzbeli térítésről is megállapodhat a bérlővel. Ebben az esetben a bérlő a lakásbérleti jogviszony megszűnésének hónapjára megállapított lakbér 1 éves összegével megegyező mértékű, de legfeljebb 1 millió forint összegű pénzbeli térítésre jogosult, számolt be a döntésről Baracskai József polgármester a közösségi oldalán.