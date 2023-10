A fél évszázadnál idősebb, és emiatt rossz állapotban lévő víziközmű-hálózat felújítása zajlik a megyeszékhely számos pontján. Ennek egyik helyszíne a Vizslaparki utca északi szakasza, ahol nemrég fejeződött be a rekonstrukció. A beruházásról kedden tartottak tájékoztatót.

Balaicz Zoltán polgármester kiemelte, az önkormányzat a Környezeti és energiahatékonysági operatív programban (KEHOP) 2021 szeptemberében nyert 70 százalékos mértékű pályázati támogatást a víziközművek rekonstrukciójára. Ez teszi lehetővé az összesen 1,7 milliárd forint értékű munkálatot a 28 helyszínen (14 érint ivóvíz- , 14 szennyvízhálózatot). A költségek 30 százalékát a város fedezi, a többit pedig európai uniós támogatásból finanszírozzák.

Bali Zoltán alpolgármester, a térség önkormányzati képviselője elmondta, hogy a Kerámia sétánytól a Kisfaludy utcáig az ivóvíz 57 éves gerincvezetékét cserélték ki, és felújították az 53 évvel ezelőtt lefektetett szennyvízvezetéket is. A csövek a fél évszázad alatt elöregedtek, korrodálódtak, elmozdultak, megsüllyedtek, emiatt rendszeressé váltak a csőtörések, illetve a szennyvízvezetékben a dugulások. Az útburkolatot a bruttó 43 millió forintba került rekonstrukciót követően most csak nyomvonalasan állították helyre, de a talaj konszolidációját követően jövő tavasszal az utcát teljes szélességében újraaszfaltozzák.

Somlai Péter, a polgármesteri hivatal közmű- és mélyépítő szakreferense arról beszélt, hogy a betoncsöveket műanyaggal váltották ki, és immár ilyen anyagúak a bekötések is.