Második alkalommal vettek részt a Deák Ferenc Technikum diákjai a bécsi Erasmus+ programban, amelynek zárását csütörtökön tartották az intézményben.

Mint Szabó Tünde, a technikum némettanára, az Erasmus+ pályázatok koordinátora érdeklődésünkre elmondta, az iskola két asztalos és tíz faipari technikustanulója kapcsolódhatott be gyakorlati képzésbe Bécsben. A három hét alatt kipróbálhatták magukat az idegen nyelvi környezetben, bővíthették szakmai és szaknyelvi tudásukat. Emellett gyakorolhatták az önálló életet is, hiszen egyedül utaztak a munkahelyükre, ahol a felmerülő problémákra maguknak kellett megoldást találni. A munka mellett szabadidejükben számos kulturális programon vettek részt, és ismerkedtek az osztrák fővárossal, tette hozzá.

A Bécsből érkezett visszajelzések azt tükrözték, hogy a diákok jól, illetve egyes esetekben kiválóan helytálltak a kezdeti nehézségek után a szakmájukban, valamint a német és az angol nyelvű kommunikációban. A munkahelyeken töltött szakmai gyakorlatokon a faipari tanulók egyebek mellett a furnérozást, a hangszer-, illetve sportszerkészítést gyakorolhatták, valamint helyszíni szerelésen vettek részt a Rapid Wien labdarúgócsapat stadionjában, és más projektekbe is bekapcsolódtak. Az osztrák foglalkoztatási partnerek elégedetten nyilatkoztak a deákos diákok munkájáról, hozzáállásukról, igényességükről.

A duális képzés lényege a projektalapú oktatás, így az asztalos tanulók már Bécsben megismerkedtek ennek a szemléletnek az előnyével, amit itthon a duális képzőhelyeiken is tudnak alkalmazni. Az egerszegi technikum magyarországi faipari partnerei is örömmel fogadták, hogy az iskola részt vesz az Erasmus+ programban, mivel számukra is komoly előnyökkel járnak a külföldi munkatapasztalatokkal rendelkező tanulók.