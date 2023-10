Beázik a belülről csodálatosan felújított pölöskei templom, az épületnek minél hamarabb új fedést kell kapnia, írja a Pölöskét is magában foglaló búcsúszentlászlói Szent László-plébánia Facebook-oldala. A bejegyzésből kiderül: Isten házát állami támogatásból és a jó szándékú hívek segítségével szeretnék még az idén újrafedni és kívülről rendbe tenni. Kérik, aki tudja, adományával is támogassa a felújítást, melyet hálásan köszönnek a hívek nevében is. Részletek és számlaszám a plébánia közösségi oldalán.