Kedvenc fűszernövényünket a Medicina Kiadó Gyógyító növények közel 70 évvel ezelőtti kiadásában is megtaláltam, az ötlet is onnét származik, hogy kis asztali aszalógépemet beüzemelve dehidratáljam, magyarul megszárítsam és télen majd lemorzsolva használjam. Cserepes növényként akár a konyhaablakban is nevelhetném, időnként megteszem, de így egyszerűbb és szerintem intenzívebb az íze. Hazánkban is régóta termesztik, aratáskor a növény virágos, leveles hajtásait az alsó, elfásodott tövekről le kell vágni - cirka 5 kiló friss anyagból lesz 1 kilónyi száraz - ezt nagyjából eddig is tudtam, ami új: nemcsak a levelét, hanem a virágát is fűszerként használhatom - bevallom, azt korábban vázába, vízbe szoktam volt tenni, s úgy napokig illatosította a lakást.

A bazsalikom a paprika közelében kerti őrző-védő szolgálatot lát el

Fotó: Fincza Zsuzsa

A világszerte széles körben kedvelt bazsalikom tanult szakemberek szerint is az egyik legkönnyebben termeszthető gyógynövény. A mentafélék (Lamiaveae) családjába tartozik, más kedvelt fűszernövényekkel: a kakukkfűvel; az oregánóval; a rozmaringgal együtt. Ázsia trópusi vidékeinek szülötte, a Földközi-tenger medencéjének kertjeit a görögök és a rómaiak telepítették be vele, innét került szerte Európába és később Amerikába. Több fajtája ismert, köztük az édes, a lila, a thai, a citromos, a szent, az olasz nagylevelű, a fahéjas, a fűszeres, vagy éppen a saláta bazsalikom, gazdag választékát kínálva az ízeknek, a színeknek, a levelek textúrájának. A legtöbb fajta rövid életű zsenge évelő, amely a melegebb éghajlatú területeken (Afrika, Földközi-tenger) virágzik. A hűvösebb éghajlaton, miként mifelénk is, általában aromás egynyári növényként termesztik - a meleg évszakos fűszer- és gyógynövény ugyanis erősen fagyérzékeny, a legkisebb mínuszokat sem éli túl.

Amellett, hogy gyógynövény, a világ egyik legnépszerűbb konyhai fűszere - természetesen mi is így használjuk, miközben számon tartjuk a gyógyhatásait is. Az édes bazsalikom az olasz konyha alapvető fűszernövénye, legismertebb a pestóban való felhasználása. Saláták, paradicsomszószok, hal- és tojásételek, csirkehúsok ízesítésére is bevált, a citrusillatú és fűszeres fajtákat jobbára az ázsiai receptekben használják. A bazsalikom szinte minden fajtája számos vitamint, ásványi anyagot, antioxidánst és illóolajat tartalmaz. Segíthet csökkenteni a gyulladást, a magas vércukorszintet, normalizálja a vérnyomást, küzd a szabad gyökök ellen. Jelentős antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik. Kedvelt természetes medicinája az ájurvédikus gyógyászatnak: a gyógynövények királynőjének, indiai szent bazsalikomnak is nevezett Tulsi csökkenti a stresszt, enyhíti a gyulladást, megelőzi a gyomorfekélyt, javítja az emésztést, csökkenti a lázat, gyógyítja a megfázásos betegségeket, javítja a mentális egészséget, csökkenti a depressziót, a szorongást és az öregedéssel esetleg járó memóriavesztés kockázatát.

A bazsalikom levele és szépséges virága is fűszerként használható

Fotó: Fincza Zsuzsa

A bazsalikom a kertben is gyógyítóként viselkedik - amellett, hogy taszítja a szúnyogokat és a legyeket, a területre vonzza a beporzó méheket, a pillangókat és más hasznos rovarokat. Én a paradicsomok közé ültettem, gondolva: ha a lábasban összeillenek, közös ágyásban is jóban lesznek. Nusi a szomszédban a paprikák közelében neveli, remélve, hogy bizonyos fertőzések ellen megvédi a féltett palántákat, s eddig még nem csalódott. A veteményesben jó szomszédja még a petrezselyem, a saláta, a spárga, a bab, a cékla, a káposzta, a padlizsán, a krumpli, a körömvirág, a fűszernövények közül az oregáno, de soha ne ültessük zsálya közelébe. Nem kell vele sokat bíbelődni, bár a virága is használható, az egyik szakkönyvben azt javasolják, csípjük le a bimbókat, hogy energiáit, értékeit a levelekbe küldje. Nem hajlamos a betegségekre, rovarkártevője alig akad, ráadásul a nyulak, az őzek és a szarvasok sem kedvelik. Magját cserepekbe, balkonládákba is vethetjük és nevelhetjük ablakban, vagy teraszon. A kertbe csak akkor kerüljön, ha a talaj hőmérséklete eléri a 21 Celsius-fokot és az éjszakai hőmérséklet sem hűl le 10 fok alá. Gyorsan csírázik, egy héten belül kihajthat. Jól használható a veteményesben, a magaságyásokban, fűszerkertekben vagy akár konténerekben is. A magot 1-2 centi mélyre vessük, vékonyan takarjuk be földdel és óvatosan öntözzük meg.