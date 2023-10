A szervezet tagjai több mint két évtizeddel ezelőtt komoly küldetést vállaltak fel.

- Elsősorban Zala megyében tevékenykedünk, kiemelt célunk a gyöngybagolyállomány védelme - mondta el érdeklődésünkre Schneider Zoltán biológus, az alapítvány munkatársa, majd hozzátette: - Tréningeket, továbbképzéseket szervezünk a felsőoktatásban tanulóknak, főként az ökológia, a természetvédelem iránt érdeklődő diákoknak. Ugyanakkor rendezvényeinkkel az óvodásoktól a felnőttekig sokakat igyekszünk megszólítani.

A szakember ezúttal a Dózsa György Általános Iskola diákjainak tartott előadást, ahol elsőként általánosságban mutatta be a bagolyfajtákat. A kivetített ábrákon az uráli, a macska, a réti és az erdei füles fajták jelentek meg, de képet kaptak az uhuról, s a törpe és a gatyás kuvikról is. A biológus összegezte, hogy melyiket mi jellemzi, szólt nevük eredetéről, szokásaikról, kedvenc élőhelyükről. Vázolta továbbá, hogyan repülnek, s hozott a tanulóknak tollakat is, melyeket kézbe vehettek. Ami a táplálkozást illeti, kiderült, az fajtánként változó, az egyes típusok rovarokat, kisebb testű madarakat, egereket, pockokat fogyasztanak, de előfordul, hogy egy-egy cickány vagy denevér jelenti a táplálékukat.

Schneider Zoltán a gyöngybaglyokról részletesebben is beszélt. Felsorolta külső ismérveiket, ezek közül kiemelte, hogy testüket jellegzetes, puha toll borítja. Rámutatott arra, hogy az állomány nagysága csökken, ennek oka lehet a gázolás, az útépítés, a rágcsálóirtás vagy a régi épületek lezárása. Utóbbiakat a gyöngybaglyok előszeretettel szokták költőhelyüknek választani. A biológus érintette a baglyok kutatásával kapcsolatos teendőket is, a gyerekek pedig megtekinthették a madarak gyűrűzésére szolgáló eszközöket. A foglalkozás csúcspontjaként behozta a terembe Hérát, az elkobzott, mindössze 30 dekagramm súlyú gyöngybaglyot. Vele élőben mutatta be a madár felépítését, jellemzőit, szokásait. A diákoknak végül módjuk nyílt arra is, hogy a kisméretű madarat közelebbről megnézzék és megsimogassák.

(Szerző: Szakál Eszter)