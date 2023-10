Csatlós Csilla az Életet az Éveknek Nyugdíjas Szövetség által alapított Idősbarát Polgármester díj egyik idei kitüntetettje. Az elismerés kapcsán úgy fogalmazott: egy önkormányzatnak az idősgondozás és a szociális gondoskodás terén vannak kötelező és önként vállalt feladatai. Meggyőződése, hogy az a település, amelyik a kötelező feladatait meghaladóan is igyekszik tenni a szépkorú lakosaiért, jó ügy érdekében hasznosítja a rendelkezésére álló pénzügyi, tárgyi és humán erőforrásokat.

Csatlós Csilla kérdésünkre elmondta: amint a törvény lehetőséget teremtett rá, Bázakerettyén rögtön bevezették a falugondnoki szolgálatot, ahol napi feladat a nyugdíjas korosztály életminőségének javítása, de két idősgondozó is segíti a rászoruló személyek ellátását. Emellett van egy aktív nyugdíjas szervezetük, amely önálló is szervez programokat a szépkorúak részére, de ebben az önkormányzat is tevékenyen részt vesz. Nagyon jó továbbá a kapcsolatuk a szociális ellátórendszer egyik fontos zalai szervezete, a Szivárvány Integrált Szociális Intézmény helyi Aranyág Otthonával is.