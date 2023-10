- Meggyőződésem, hogy falunk életében a generációk összekapcsolása fontos feladat közös találkozások, események, rendezvények szervezése által – kezdte a település vezetője. - Az idősek megbecsülését, a velük való törődést szívünkből fakadó közkötelességünknek kell tartanunk továbbra is, és ezt kell tennünk minden minőségünkben: gyerekként, felnőttként, szülőként és polgármesterként is. Mert a szeretet ezt parancsolja. Köszönettel tartozunk az időseknek azért, hogy szorgalmas munkájukkal, áldozattal a nehéz időkben megteremtették és biztosították nekünk, fiatalabbaknak, gyermekeinknek, unokáinknak, hogy tanulhassunk, dolgozhassunk, gyarapodhassunk és nyomdokaikba léphessünk. Kedves mindnyájuknak köszönjük a példamutatást, emberi értéket, az életbölcsességet, tapasztalataikat, melyeket átadtak nekünk. Köszönjük féltésüket, törődésüket, gondoskodásukat, s a sok fáradozást. Kívánom önöknek – mondta végezetül Németh József -, hogy családtagjaik szeretete aranyozza be hétköznapjaikat és ünnepeiket, ajándékozzák meg önöket vidámsággal, békességgel, figyelmükkel, szeretetükkel.



Az ünnepségen, melyen mintegy 90-en jelentek meg a helyi szépkorúak, felléptek a helyi óvodások, valamint Tóth Tünde énekesnő slágereket, nótákat adott elő, a műsort pedig a Kerimbózsa Néptánccsoport előadása zárta. A vacsora után éjszakába nyúlóan harmonikaszó, és nóta hangja zengte be a művelődési ház nagytermét.

Az eseményhez kapcsolódóan a falu legidősebb lakóját, a 95 éves Pál Károlynét, valamint az idén 90 esztendős Porkoláb Józsefnét és Daru Józsefnét Németh József és a képviselő-testület tagjai otthonukban köszöntötték fel virággal és ajándékcsomaggal.

Mindazoknak a szépkorúaknak pedig, akik a műsoron nem tudtak részt venni, a hét folyamán házhoz viszik az ajándékcsomagokat.