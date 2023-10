Az összejövetel apropóját egy súlyos baleset adja. A nagykanizsai autós közösséget alapjaiban rengette meg a történet: nemrégiben egy autóstársuk maradandó sérüléseket szerzett egy munkahelyi balesetben.

A megsérült férfinek a felépüléshez nemcsak időre, hanem pénzre is szüksége van, ezért legjobb barátai most összefogtak és közösségi autóstalálkozóra invitálnak mindenkit. Olyanokat is várnak, akik nem ismerik a családapát, pusztán szeretnének segíteni, hogy újra talpra állhasson. Lelkileg és fizikailag egyaránt.