A menhelyen mintegy 100 kutya és 20 macska él, ellátásukról és a munkatársak megannyi feladatáról is beszélgettünk. Természetesen szó esett az állatvédelem, illetve az ivartalanítás fontosságáról. Skanecz Tamás szívesen beszélt az örökbefogadásról, melyet szerinte legalább kétszer át kell gondolni, ugyanis a négylábúak többsége már nem bír ki egy újabb kritikus pillanatot. Ezeknek az állatoknak szüksége van egy szerető gazdára, aki igyekszik a lehető legtöbb törődést, gondoskodást biztosítani számukra. S persze szó esett a segítségnyújtásról is, melyre mindig és minden időben szükségük van, így akinek nincs lehetősége örökbefogadni állatot, az még mindig támogathatja az egyesületet. Ezúttal is megjelent az állatok fényképeit tartalmazó falinaptár, de emellett még száraz- és nedvestáppal, valamint tisztítószerekkel is támogathatják az egyesületet.