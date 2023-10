A foglalkozások zárásaként különleges vendég is érkezett, Csikasz, a 16 hónapos nádi farkas, más néven aranysakál. Gazdája, Gruber Ágnes természetvédelmi őr elmondta, Csikasz Szarvason, a Körös-Maros Nemzeti Park Körösvölgyi Állatparkjában fogságban született, és háromnapos korától nevelkedik Zalalövőn.

Mint Gruber Ágnes fogalmazott, a faj bemutatása a céljuk, eloszlatni a félreértéseket, és bizonyítani, hogy rossz hírével szemben hasznos is tud lenni, mert rendkívül nagy mennyiségű rágcsálót pusztít el a földeken. Ezért nem szabad mértéktelenül irtani a nádi farkast, még ha dúvadnak is van minősítve, és a vadászok kifejezetten nem szívlelik, tette hozzá. A vadászatával óvatosan, észszerűen kellene bánni. A falka az alfa-párból, a segítőkből, azaz az előző évről velük maradt kölykökből épül fel. Ha kilövik az alfa-szukát, a segítő szukák előlépnek, és többen, egy időben fognak elleni, emiatt a kölykök száma ugrásszerűen megnövekszik. Hazánkban az aranysakál a helyzethez jól alkalmazkodva rendkívül reproduktívvá vált, mert most "etetik őket", a vadászatok után hátrahagyott zsigeri maradványok ugyanis számukra terített asztalt jelentenek. Hozzáférnek a szeméthez, a háziállatokra kevésbe vigyáznak az emberek, mert elszoktak a ragadozók jelenlététől, sorolta az okokat. Hatásosabbak tartja, ha az előbb említett könnyen megszerezhető élelmek csökkentenék. Mint mondta, nem baj, ha az aranysakál szelektálja a nagyvadat, ez normális reakció tőlük, ez a természet törvénye. A ragadozók miatt félénkebbek lesznek a zsákmányállatok, jobban figyelnek, ügyesebben menekülnek. Az tekinthető inkább természetellenesnek, hogy fényes nappal őzek, szarvasok békésen mászkálnak, sütkéreznek a szántóföldeken, mert senki nem vadászik rájuk ilyenkor, mondta.

Csikaszt a bemutatóra elkísérte Érces, a mudi is, akinek társaságban lassan a fiatal aranysakál feloldódott, és közel engedte magához a diákokat, még némi simogatást is elviselt.