A 88 esztendős Fitos Katalin két köbméternyit kapott, ez a mennyiség a Szabadság utcában található takaros kis családi házában egyedül élő idős asszony számára a téli tüzelőjének közel ötven százalékát jelenti.

- Mindössze két helyiséget fűtök felváltva a házban, napközben a konyhát, este pedig a szobát, ahol alszom – mondja. – Így körülbelül öt köbméternyi fát tüzelek el egy-egy szezonban.

Soós Zsolt polgármester hozzáteszi, a faluban sokan vannak, akik továbbra is csak, vagy főleg fával fűtenek, ezért a település méretéhez képest viszonylag sok az igénylő is. Az önkormányzat a beadott kérelmek elbírálásánál arra törekedett, hogy mindenkinek tudjanak valamelyest segíteni.

- Ebben az esztendőben 48 köbméternyi szociális tűzifa beszerzésére kaptunk állami támogatást, ami 1,24 millió forintot jelent, míg a szállítási költségeket, beleértve a fa eljuttatását a családokhoz, most is az önkormányzatnak kellett biztosítania – folytatta a polgármester. – Az igénylők száma ezúttal 30 fő volt, s miután valamennyien megfeleltek a támogatási feltételeknek, differenciáltan ugyan, de valóban mindenkinek tudtunk adni a fából. Az egyes kedvezményezettek így rászorultsági alapon, a szociális helyzetüket figyelembe véve, egy és három köbméter közötti mennyiséget kaptak.

Soós Zsolt azt is elmondta: a szociális tüzelő igazán akkor segítség a családoknak, ha időben, még a fűtési szezon kezdete előtt megkapják, hogy még a hideg beállta előtt fel is tudják dolgozni. Szintén fontos szempont, hogy megfelelően kiszáradt tűzifát vigyenek az érintetteknek, hiszen annak nagyobb a tüzelőértéke. Partnerük, a Zalaerdő Zrt. ezt minden évben biztosítja számukra.