Minden év október második péntekén tartják a tojás nemzetközi világnapját. Október 13-án ezt ünnepli a zalaegerszegi Vásárcsarnok a piacon. A tojásnak, ami „maga a csoda”, jár is az ünneplés, hiszen nincs is még egy ennyire tápanyagokban komplex, fehérjeforrásként az emberi fogyasztásra szabott élelmiszer, mint a „mony”, ahogy az őseink mondták, írták közleményükben.

Ezen a napon 9 órától Major Bence "Őrség Zöld Aranya Madártejet" készít és kóstoltat a piacon, s ehhez a hozzávalókat - a tejet és a tojást is - helyben szerzi be. A piacon a jeles napon jércetojást is kínálnak.