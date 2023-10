Az összejövetelen elsősorban a szenvedésről, a szenvedés keresztényi megéléséről, illetve örökéleti távlatairól elmélkedhettek a résztvevők. Balázs atya mindjárt az elmélkedés elején leszögezte, hogy ebben a témában nincsenek olyan „kész receptek”, amelyek a megoldást jelentik számunkra. De felmerül a kérdés, hogy vajon mit mondhatunk a szenvedő félnek, amivel segíteni tudunk az illetőnek?

- Érdemes Jób könyvére fordítanunk egy kis figyelmet, mégpedig arra a mozzanatra, amikor Jób barátai 7 napon és 7 éjjelen keresztül nem szólnak barátjuknak semmit, hanem csak hallgatnak. A szenvedő ember számára a másik hallgatásában kifejeződő együttérzés többet ér, mint a még jószándékból is mondott közhelyes tanács. Fontos gondolata volt az elmélkedésnek, miszerint Isten valós lény, a vele való kapcsolatba időnként az is belefér, hogy gyengébb az ember hite. Az azonban ilyenkor sem szűnik meg, ahogy az sok hívő ember aggodalma, hanem csak a szenvedés nyomasztó valósága miatt másképp éli meg az ember a hitét. Jézus is az Olajfák-hegyén nagy belső küzdelmen ment keresztül az előtte álló kegyetlen szenvedés tudatában. Példaként említhetjük még a Szentírásból Jákob belső viaskodását is – fogalmazott a Mária Magdolna Plébániatemplom káplánja.

A résztvevők a mindenszentek közeledtével a szenvedés keresztényi megéléséről és az öröklétről hallhattak elmélkedést.

Forrás: ZH

Balázs atya elmélkedése a Kolosszei levél egy ismert szakaszával folytatódott: „…testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik…” (Kol 1,24). Ez az ige arra utal, hogy Krisztus szenvedését az emberiség egészéhez képest csak kevés ember látta, éppígy a feltámadt Jézust is viszonylag kevesen látták. Ha mi ma a szenvedésünket abban a reményben viseljük el, hogy a halálunk után lesz boldog feltámadás, amit Krisztus keresztje szerzett meg nekünk, akkor a mi szenvedésünkön keresztül a ma élő emberek Krisztus szenvedését fogják látni. Így olyanokhoz is eljuthat a megváltás örömhíre, akik másképp nem találkoznának vele. A szenvedés, az elmúlás és a halál nem Isten akarata. Itt jelenik meg Ádám és Éva személye, akik mindannyiunkat képviseltek az első bűn elkövetésekor Isten előtt. Az örök halál ellenszere: a hit. A földi életben sok szenvedés van, ez életünk része, velejárója. Jézus nem elveszi a szenvedést, nem a földi jólétünkért jött el, hanem azért, hogy egy másik életben minket megváltson.