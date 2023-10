A szerző, aki a Magyarok Nagyasszonya-templom orgonistája s a Salve Regina Kórus karnagya, 2010-ben komponálta a Keszthelyi misét, a Missa Salve Regina című művet, amely azóta többször is elhangzott már ünnepi alkalmakkor. A két darabot összeköti a Szűzanya iránti tisztelet.

– Régi tervem volt, hogy a Magyarok Nagyasszonya titulust viselő a templomunk búcsújára, október 8-ra is készüljön egy mise – avat be a részletekbe C. Tóth Zoltán. – Ennek történeti előzménye, hogy Vaszary Kolos keszthelyi születésű bíboros-prímás, esztergomi érsek kérésére 1896-ban XIII. Leó pápa a magyar Millennium alkalmából engedélyezte, hogy a magyaroknak legyen „saját” szűzanyás ünnepük, hiszen Szent István neki ajánlotta fel koronáját és kérte oltalmát a népére.

A mise zenei motívumai évek óta érlelődtek a szerzőben, s a Salve Regina Kórus tagjai is egyre többször vetették fel, hogy jó lenne, ha készülne új darab. Így született meg a Missa de Patrona Hungariae, amelynek a Kyrie (Uram, irgalmazz!), a Gloria (Dicsőség), a Sanctus (Szent vagy) és az Agnus Dei (Isten báránya) tételeit zenésítette mg C. Tóth Zoltán. A darab természetesen latinul íródott, hiszen ez a katolikus egyház hivatalos nyelve.

– Próbáltam a Covid utáni igényeknek megfelelni, mert mindenütt csökkent a kórusok létszáma, és ma már sokkal nehezebb egy zenekart kiállítani, mint a korábbi időkben – folytatja C. Tóth Zoltán. – A cél persze az volt, hogy a zene elragadja a hallgatóságot és az énekeseket, s ezzel közelebb emelje Istenhez a lelküket.

Lapunk kérdésére a Nagyasszonyunk miséje szerzője elárulja, a dallamok belülről, szinte ösztönösen fakadtak, s ezeket kellett összeilleszteni és megfelelő harmóniákkal ellátni.

– Ez a mű nem a kritikusoknak született, hanem a hallgatóságnak, hiszen az a cél: a zene imádsággá váljon a hallgatók lelkében – szögezi le C. Tóth Zoltán, aki úgy fogalmaz: a Missa de Patrona Hungariae a lelkéből jött – s a lelkeknek szól.