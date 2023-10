Dr. Székely János a szombathelyi egyházmegye főpásztora volt a főcelebránsa annak a szentmisének, amit a helyi plébánia főbúcsúja alkalmából tartottak vasárnap délelőtt Szepetneken, a Szent Őrzőangyalok templomban.

Az istentiszteleten dr. Székely János a templom titulusáról szólt. Mint mondotta, eredetileg nemcsak mennyei lényekre használták az angyal kifejezést, hanem emberekre is, a Bibliában Keresztelő Szent Jánosról is így olvashatunk. Az angyal ugyanis követet is jelentett.

- A mai ünnep arra hív minket, hogy legyünk egymásnak őrangyalai – hangsúlyozta dr. Székely János. – Az Úristen így bízza egymásra a férjet és a feleséget. Egymás őrangyalai ők, akik segítik a másikat a szeretet, a beteljesedés útján.

Dr. Székely János azzal folytatta: szeretni valakit nem azt jelenti, hogy átalakítjuk, a magunk vágya szerint. Aki az általa szeretett lényt meg akarja változtatni a saját ízlése szerint, az valójában nem a társát szereti, csupán önmagát. A püspök szerint szeretni valakit elsősorban ugyanis azt jelenti, hogy gyönyörködöm benne, elősegítem az útjának kibontakozását, s akár a nehéz időkben is szolgálom a boldogságát.

A Custodes-díjjal kitüntetett Kontó Lajosné Fotó: Gyuricza Ferenc

- Isten őrangyalnak rendelt minket. A férjet a feleség mellé, a feleséget a férj mellé. Szülőt a gyermek mellé, gazdagot a szegény mellé, hogy szeresse és boldogítsa őt. Akkor ünnepeljük hitelesen a Szent Őrzőangyalok napját, ha mi is őrzői, védői vagyunk egymásnak – zárta prédikációját a püspök.

Az ünnepi szentmisén a település plébánosa, Heiter Róbert Gottfried atya a plébánia és a közösség érdekében kifejtett munkája elismeréseként Custodes-díjat adott át Kontó Lajosné részére.

A Szent Őrzőangyalok főbúcsú rendezvénysorozata már szombat délután elkezdődött, akkor többek között a templommal előadások vártak a jelenlévőkre. A híveket a boldog herceg, azaz Batthyány-Stratmann László dédunokája, Batthyány Boldizsár köszöntötte.