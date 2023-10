A rendezvényen Lapath Gabriella, a könyvtár igazgatója, majd Horváth László polgármester köszöntötte a megjelenteket. Beszédéből megismerhettük a szerző életének állomásait és külön kiemelte az irodalom, az olvasás jelentőségét. Az est első részében dr. Gyurácz Ferenc irodalomtörténész beszélt a plébános könyvét megjelentető Magyar Nyugat Könyvkiadó tevékenységéről.

A találkozó második felében Pete Polgár Máté az íráshoz-olvasáshoz fűződő viszonyáról, gyermekkori élményeiről, korai versírói próbálkozásairól mesélt. Továbbá bemutatta eddig megjelent négy kötetét és megismerhette a közönség az új könyv keletkezésének körülményeit is.

Fotó: Korosa Titanilla

A történt ismét, mint a plébános több regénye is USA-ban játszódik, több nemzet keveredik benne, ezért is ragaszkodott ismét a multikulturális közeghez. A felszínen a regény egy könnyed krimi, kalandregény, melyben bűntények állnak a középpontban. A mélyben pedig mai lélekrajz, melyben keresi a választ arra, hogy van-e a remény. Főszereplője egy 30-as éveiben járó elvált férfi, aki az élet több szempontjából hajótörést szenvedett, elszegényedett és próbál a határvidéken új életet kezdeni tanárként. Érkezése napjától különös események kezdődnek a vidéken. Sok érdekfeszítő szereplő útja keresztezi egymásét. Döbbenetes és fájdalmasan igaz mai élettörténeteket ismerhetünk meg rajtuk keresztül. Az is kiderül, hogy egy igazságtalan és manipuláló világban önkéntelenül is rosszul ítélünk.

Az est végén a kiadó és a szerző köteteiből is válogathattak vendégek.