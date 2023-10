Vendégünknek akár az ars poeticája is lehetne ez a mondat. Ő az, aki már egészen kisgyermekkorától tudta, hogy számára a tanítás az, mellyel foglalkozni szeretne. Elmondása szerint saját tanárait látva szeretett volna ő is olyan pedagógussá válni, akire a tanítványai felnéznek; akit szeretnek, de ugyanakkor tisztelnek is; aki hasznára lehet a gyerekeknek. Aki „csiszolatlan gyémántból” „kristályokat” varázsol. Jelenleg több, mint egy éve a Hévízi Illyés Gyula Általános Iskolá és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatónője. A ZAOL podcast műsorának vendége Csepregi Mária.