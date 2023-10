„A felújítás munkálatait három ütemben tervezik végrehajtani. Elsőnek, 1962 második felében a Sztálin úti részt hozzák rendbe. Az itt lakókat más lakásokba telepítik. A második ütemben, 1963-ban az épület udvari középrészének átépítésére kerül sor. Az udvari középrész lakói az első ütemben felújított Sztálin úti oldalon kapnak otthont. A felújítási munkálatok befejezése, vagyis a Zrínyi utcai rész korszerűsítése 1964 első felében nyer befejezést. Az itteni lakók az udvari középrészbe költöznek, a Zrínyi utcai rész felújított lakásait pedig majd új lakóknak utalják ki annakidején.” (Zalai Hírlap, 1961. szeptember 20.)

A 7,5 millió költséggel végrehajtandó azonban nehéz bonyolult és nehéz feladatnak mutatkozott, így a tervezett teljes felújítás is éveket késett. Az épületben ugyanis a falakon kívül jóformán mindent ki kellett cserélni, át kellett építeni. 1966 nyarán a rekonstrukció első két szakaszával elkészültek. Ennek során tatarozták az épület Lenin utcai homlokzatát, az udvarban függő körfolyosókat építettek. Az itt lévő nyolc, túlzott méretű korszerűtlen lakás helyett 12 másfél, illetve kétszobás, összkomfortos lakást alakítottak ki. – Számolt be a Zalai Hírlap 1966. július 15-ei lapszáma az építkezésről.

Sajnos a felújítást követő hetedik évben már több probléma is előjött, a városban az épület összedőléséről terjedtek a hírek, erre az illetékesek válaszoltak a Hírlap 1975. március 15-ei lapszámában: „- Összedőlésről szó sincs. Az egész épületet a Zrínyi utcáig 1967-68-ban felújították, jobb elrendezéssel több lakást alakítottak ki a régiekből. A belső válaszfalakon most, 7 év után repedések keletkeztek egyes lakásokban, ezeknek kijavítása folyik. Nem igaz, hogy leszakadt vagy megrepedt volna a födém is. Mindössze négy lakásból költöztettük ki a lakókat, de nem életveszély miatt, hanem azért, mert a bentlakás erősen nehezítette volna a válaszfalak felhúzását.”