A 635 millió forintos, GINOP-forrásból finanszírozott beruházás során öntöző- és vízelvezető rendszer létesült a gyógyfürdő előtti parkban, megújult a fa- és cserjeállomány s a térkőburkolat, továbbá egyedi gyártású padokat, hulladéktárolókat és kandelábereket helyeztek el.

– Hosszú küzdelem áll mögöttünk, de a sétány méltó lett Hévízhez s büszkék lehetünk rá – fogalmazott lapunknak Papp Gábor polgármester. – Ezzel a város 30-40 éves vágya teljesült, s ez a terület újabb ékessége lesz településünknek. Ráadásul e fejlesztéssel a gyógytó most már teljesen körbejárható, s különféle attrakciók szolgálják a feltöltődést, kikapcsolódást. Ezzel a beruházással is visszük tovább a Festetics-idők hagyományait.

Papp Gábor arról is beszélt, a fürdőváros azért csatlakozott a mosoly világnapjának magyarországi programjához, mert szükség van Hévízen is a derűre, amiért számos itt működő civil szervezet is dolgozik. „Ráadásul olyan időt élünk – háborúval, gazdasági nehézségekkel –, amelyben ez kiváltképp fontos lett”, fűzte hozzá a polgármester, hozzátéve: éppen ezért ezt a vidám napot a jövőben évről évre megtartják.

Papp Gábor: A fürdőváros azért csatlakozott a mosoly világnapjának magyarországi programjához, mert szükség van Hévízen is a derűre

Fotó: ZH

Soborné Mosolygó Liám kiemelte, ezzel a rendezvénnyel arra sarkallják az embereket, hogy minél többet mosolyogjanak „a saját érdekükben és a közösség javára, hiszen a mosoly a szeretet hídja, ami összeköt bennünket”.

A fő szervező ez alkalomból mosolynagyköveti megbízólevelet kapott az országos szervezőktől, amely arra kötelezi: terjessze a derű szellemét az emberek között, hogy ők „egymást közt jó szívvel legyenek és békességben éljenek”.

Fotó: ZH

– Ez a nap s a részvevők létszáma magáért beszél – szögezte le Soborné Mosolygó Liám. – Ha valami megtanított bennünket a közösség fontosságára, az a Covid volt: azóta megváltozott az emberek szemlélete, s egyre jobban igénylik a közös, mosolygós programokat.

Érdeklődők és fellépők egy csoportja a megújult Schulhof sétányon

Fotó: ZH

Ezen a napon a Schulhof sétánytól a termelői piacig vonult fel a több száz résztvevő, s útközben, illetve a vásártéren óvodások, diákok és kulturális csoportok léptek fel. A programot kondérban főtt ebéd, majd vidám mulatság zárta.