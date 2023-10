Tomposné Gyuricza Judit, Csömödér polgármestere elmondta, hogy az idősek köszöntésére évről évre ünnepséget szerveznek, ezzel céljuk, hogy ők érezzék tiszteletüket, megbecsülésüket. Idén már a megújult művelődési házban láthatták vendégül az érintetteket, hiszen a Magyar falu program keretében mintegy 21 millió forintot tudtak fejlesztésre költeni. Korszerűsítették a fűtési rendszert, megtörtént a falak és faburkolatok festése és a színpad is megújult. Mint mondta: az önkormányzat kiemelt jelentőséget tulajdonít a települési rendezvények szervezésének. Továbbra is az a céljuk, hogy aktív, összetartó közösséget építsenek, a meglévő közösségek megőrzése, támogatása.

Felléptek a műsorban a helyi óvodások

Fotó: Korosa Titanilla

Részt vett az ünnepen Cseresnyés Péter, a térségországgyűlési képviselője is, aki a kultúrház megújításával kapcsolatban elmondta, hogy a kormány a Magyar falu programot azért indította el, hogy a legkisebb települések is tudjanak élni a program által nyújtott fejlesztési lehetőségekkel és olyan beruházásokat valósítsanak meg, melyek az ott élő közösségnek fontosak, de saját erőből nem tudnák megvalósítani, mindezt magyar forrásból. Jelezte, hogy az elmúlt években ebben a térségben is több ezer millió forintot tudtak fordítani a települések intézmények, járdák, utak felújítására.

Cseresnyés Péter emellett köszönetet mondott a jelenlévő szépkorúaknak azért a munkáért, amit az elmúlt évtizedekben a családjukban, a faluközösségben elvégeztek, hogy ebből a fiatalok tovább építkezzenek. De az időseket – tette hozzá - nem csak a munkáért kell megbecsülni, hanem azért az élettapasztalatért, melyre életük során szert tettek és ezt a fiatalok szeretnék tőlük megkapni, hogy felhasználják döntéseikhez.

A továbbiakban Bene Csaba, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke osztotta meg ünnepi gondolatait a megjelentekkel és hívta fel a figyelmet arra, hogy az időseknek nagy szerepe van abban, hogy kultúránkat a fiataloknak átörökítsék. A műsorban felléptek a helyi óvodások, Leblanc Győző és Szóka Júlia és a Lovászi Olajbányász Nyugdíjas Klub Dalköre.

Külön köszöntötték a rendezvény kapcsán a község legidősebb lakóit otthonukban, a 93 esztendős Orsós Imrénét és a 90 éves Borsos Józsefet.