Ezen kívül a közelmúltban nyitottak irodát Brüsszelben, így európai uniós kitekintést, sőt, külföldi ösztöndíjakat, különböző országokba tanulmányutakat is igényelhetnek a fiatalok. Egyetemi programokra Budapesten, Győrben, Pécsen, Szegeden, Debrecenben és Miskolcon lehet jelentkezni. Dr. Sali Zsófia, a Zalaegerszegi Képzési Központ vezetője a Zaol-podcast adásában arról is beszélt, hogy Zalában most indult és év végéig tart a felvételi időszak a középiskolások részére. A vármegyében több mint kétszáz tehetséges diákot szólítanak meg évente.