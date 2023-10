Az idős férfi születésétől fogva egészen idén februárig volt a göcseji település lakója, ezért az ottaniak az elköltözése után is szeretettel gondolnak rá. Köszöntésére nemcsak a kustánszegiek készültek nagy izgalommal, de Valkai Adrienn, a zalaegerszegi otthon telepvezetője és munkatársai, valamint az idős házaspár lakótársai is. A közös ünnepségen az 1933. október 21-én született Czuppon István lánya is jelen volt, aki a család nevében egy hatalmas tortával kedveskedett a jelenlévőknek.