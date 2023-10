Ez is elhangzott prof. Gyuricza Csabának, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektorának és Nagy Bálint államtitkárnak, a térség országgyűlési képviselőjének sajtótájékoztatóján, amelyen az intézmény vezetője arról is szólt: idén 35 százalékkal nőtt a Georgikonra jelentkezők száma, közülük pedig 375-en jutottak be a campus agár- és gazdasági képzéseire.

A rektor kiemelte, a MATE elkötelezett abban, hogy a hagyományok tisztelete mellett a 21. század igényeinek megfelelő, modern környezetet biztosítson hallgatóinak. Ennek jegyében Keszthelyen is fejlesztések kezdődtek, elkészült például a burgonyatároló, a klímaház, fejlesztették a sportpályát, illetve felújították a kollégiumot és a D-épület egy részét.

– Igyekszünk egyértelmű irányt, arculatot adni a campusnak, s ennek is köszönhető, hogy növeltük a hallgatói létszámot – fogalmazott prof. Gyuricza Csaba. – A Georgikonnak hosszú távú jövőt tervezünk, építve azokra a hagyományokra, amelyek a 226 éves múltra nyúlnak vissza, amit tisztelünk, őrzünk, s emellett persze a jelenre és a jövőre koncentrálunk.

Fotó: Halász Gábor

A Georgikon idén régi-új szakokat is indított, az agrárágazat kihívásaira reagálva. A hallgatók ma már az osztatlan agrármérnök, valamint a turizmus-vendéglátás képzésben is pallérozhatják tudásukat.

Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő leszögezte, az egyetem, illetve a város és a térség együttműködése harmonikus, s ez is kell a sikerhez.

– Az elmúlt időszakban szorosabbá vált a kapcsolat Keszthely, valamint a Festetics-kastély, illetve a campus és a MATE között, amely minden szereplő, de talán leginkább a hallgatók számára jelent további előnyöket – mondta a politikus. – A közös munkát folytatjuk, és ennek eredménye hamarosan látható is lesz, amikor néhány hét múlva átadjuk az újabb fenékpusztai fejlesztéseket.

A Georgikon beruházásai pedig tovább folytatódnak, tervezik a D-épület homlokzatának hőszigetelését és az E-épület felújítását.