- Találkozónk jelentőségét emeli, hogy megyei közösségünk 20 évvel ezelőtt alakult önálló jogi személyiségű, kiemelkedően közhasznú egyesületté, a jubileumot a szokásosnál is több tartalmas programmal köszöntjük. Így a fehér bot nemzetközi napját is igyekszünk emlékezetessé tenni - fogalmazott Choma Balázs, az ünnepséget szervező megyei egyesület elnöke.

Az Igazgyöngy Hagyományőrző Egyesület népdalköre bordalokkal járult hozzá a derűs hangulathoz

Fotó: Fincza Zsuzsa

Ajándékot is kaptak: a Nefelejcs nyugdíjasklub dalköre Perlakiné Vigh Valéria tanításában megzenésített versekkel, az Igazgyöngy Hagyományőrző Egyesület népdalköre Horváth Ernőné szakmai vezetésével bordalokkal teremtett derűs hangulatot. A közösséget Zalaegerszeg város önkormányzata nevében Gecse Péter alpolgármester köszöntötte. Céljuk, hangsúlyozta, hogy ráirányítsák a figyelmet a fogyatékossággal élők kihívásokkal teli életére és segítséget nyújtsanak a nehézségek leküzdésében, az esélyegyenlőség elérésében.

Gecse Péter alpolgármester a zalaegerszegi önkormányzat nevében köszöntötte a látásfogyatékosokat

Fotó: Fincza Zsuzsa

Choma Balázs, a megyei egyesület elnöke beszámolt az ünnepi év programjairól és megköszönte a támogatók segítségét

Fotó: Fincza Zsuzsa

Choma Balázs elnöki beszámolójában ismertette az ünnepi év tiszteletére már megvalósult, és a jövőben sorra kerülő programokat. Elmondta, hogy a vakok és a gyengénlátók, habár nehézségekkel küzdenek, ugyanolyan vidám életet szeretnének élni, ugyanolyan hasznos dolgokat szeretnének tenni, mint bárki más. Ehhez nem csak segédeszközökre van szükségük, hanem embertársaik segítségére is. A látásfogyatékosok életét megkönnyítő akadálymentesítésben Zalaegerszeg jár az élen: az útépítéseknél, felújításoknál egyre több helyen alkalmazzák már az útburkolatból kiemelkedő taktilis jeleket, az útkereszteződésekben, információs tábláknál, az autóbuszokban a hangos tájékoztatást - a jövőben szeretnének hasonló eredményeket elérni Nagykanizsán és Keszthelyen is.

Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere segít Sulyok Péter vak humoristának a mikrofon zsinórjának kibogozásában. Mögöttük Choma Balázs

Fotó: Fincza Zsuzsa

Sulyok Péter vakon is vidáman megélt történeteit osztotta meg sorstársaival. Az asztalnál Choma Balázs, Gecse Péter és Lukács Gyuláné

Fotó: Fincza Zsuzsa

A jelenlévők számára legnagyobb ajándékot az ünnepség végére tartogatták a szervezők: Budapestről Zalaegerszegre utazott Sulyok Péter, az ország egyetlen vak humoristája. A vonat szokásához híven ezúttal is egy kicsit késett, ami apropót is adott az első poénra: " a MÁV menetrendje azért van, hogy biztosan tudjuk, mikor nem jön vonat". Sulyok Péter a Showder Klub tagja, de nem mondja magát "humoristának", mert nem talál ki történeteket, nem írja meg a sztorikat, egyszerűen csak mesélő, az élete mesélője. Ami lehetne akár búval bélelt is - jobb szemére sohasem látott, a bal iskolai balesetben sérült meg, a teljes vakságot, a sok értelmetlen fájdalom után tudatosan maga választotta. Arról nem tehet, mondja, hogy az élete mókás szituációkkal teli.

Sulyok Péternek, az ország egyetlen vak humoristájának sikerült jókedvre deríteni a sorstársait

Fotó: Fincza Zsuzsa

Vakon sem kell magunkba roskadni - bizonygatta sand up comedy előadásában Sulyok Péter

Fotó: Fincza Zsuzsa

Bemutatták a legújabb segédeszközöket, amelyek megkönnyíthetik a látásfogyatékosok életét

Fotó: Fincza Zsuzsa

A rendezvény segédeszközök bemutatójával folytatódott és a közös ebédet követően baráti beszélgetéssel zárult.