Minderről Heiter Róbert Gottfried atya, szepetneki plébános beszélt a szentmise kezdetén. Kiemelte: gróf Batthyány Lajos nemcsak Szepetnek kegyura volt, de egyben az utolsó magyar származású nádor is. A nádor a király után a legnagyobb országos méltóságnak számított Magyarországon, gyakorlatilag az uralkodót helyettesítette annak távollétében. Gróf Batthyány 1751-ben, a május 4-én megnyitott pozsonyi országgyűlésen nyeri el a tisztséget, s 1762-ig, más források szerint viszont egészen haláláig viselte azt.

- A Batthyány család tagjai nagyon fontos szerepet töltöttek be Zala megyében is – folytatta Gottfried atya. – Templomok, iskolák köszönhetőek neki, s nélkülük erdőgazdaság sem lett volna Nagykanizsán. A birtokaik jövedelmeiből nagyon sokat áldoztak a közjónak, így tehát nekünk is kötelességünk, hogy évente egy alkalommal rájuk emlékezzünk.

A szepetneki Szent Őrzőangyalok templom szintén a Batthyány család támogatásával épült a XVIII. században, több ütemben. Felszentelésére 1752-ben kerül sor. Főoltára – a gyermeket kísérő, óvó, védő gesztust tevő angyalt ábrázoló festménnyel – 1772-ből való, ezt már Batthyány József prímás költségén állították fel. A barokk stílusú, egyhajós, egyenes szentélyzáródású egyházi épület a dél-zalai község legjelentősebb kultúrtörténeti emléke, amely műemlék jellegű besorolást kapott, míg a települési értéktár bizottság döntése értelmében helyi értéknek számít. A templom szentélyének északi falán, a szószék közelében látható Batthyány család címere utal az építtetőre, de a közelmúltban – az orvosok hercegeként is ismert Batthyány-Strattman László tiszteletére szentelt mellékoltár felállításakor – a boldoggá avatott néhai főúr másodlagos ereklyéjével is gazdagodott a templom.

A szentmisén zenei szolgálatot a Szepetneki ének iskolája sorozat keretében a Peresznyéről érkezett Szent Egyed Kórus látott el, Galavits Erzsébet vezényletével. Orgonán Benkő Balázs működött közre. A délelőtti istentiszteletet követően – még ugyanazon a napon – szentségimádást is tartottak a dél-zalai településen.