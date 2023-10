Az ünnepelt kérés nélkül is elárulta olvasóink okulására a hosszú élet titkát: sokat kell dolgozni, keveset aludni, korán kelni, tenni-venni az egészséges, friss, szabad levegőn - mint ahogy ő is tette. Léránt Istvánné Milei Margit néven Pálfiszegen született és nevelkedett ötödik gyermekként, szülei parasztgazdaságában mindig akadt tennivaló. Férjével, aki 93 éves korában halt meg, Ormándlakon kezdték közös életüket.

A 90. születésnapján köszöntötték a Zalabesenyőben élő Léránt Istvánnét. Az ünnepelt a két lánya között, mellettük Gecse Péter és Nyakas Tünde

A családfő Gellénházán, az olajosoknál kereste a kenyerét, onnan is ment nyugdíjba, a feleség, míg két lányuk, Lívia és Margit felcseperedett, háztartásbeliként, majd a tsz-ben és annak varrodájában is dolgozott. Férjével sokat fáradoztak a háztáji gazdaságban is. Lányaik férjhez mentek és Zalaegerszegen telepedtek le, s hamarosan 3 fiú-, és egy lányunokával, majd 6 dédunokával gyarapodott a család, s mint Margit néni végül kibökte: életében a legnagyobb örömet a két szép lánya, az okos és kedves unokái és dédunokái jelentik. Férje halála után, 2015-ben költözött lányaihoz Zalaegerszegre.