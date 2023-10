1980 novemberében adták át a fertőző osztály új épületét, a Zalai Hírlap november 23-ai lapszáma tudósított az eseményről: „Háromszintes, sárga csempével borított épület, körbefutó erkéllyel. Az erkélyekre nemcsak ablak, hanem ajtó is nyílik. Ez az, ami első pillanatban szembetűnik a zalaegerszegi megyei kórház fertőző osztályának otthont adó új épületén.

– Rendszerében is más ez, mint a régi volt – mondja dr. Ribiczey Pál osztályvezető főorvos. – Az tulajdonképpen olyan volt, mint bármely más belgyógyászati osztály, csak éppen a funkciója volt a fertőző betegek gyógyítása. Ez az új épület kifejezetten fertőző osztály, építészeti megoldását, berendezését, felszereltségét tekintve egyaránt.”

1985-re elkészült a kórház diagnosztikai központja, a Zalai Hírlap képes riportban számolt be az új létesítményről: „Egy kórház építése nem könnyű feladat a kivitelező számára. A ZÁÉV ennek ellenére 2 év alatt felépítette a 125 millió forintos beruházást, a zalaegerszegi kórház új diagnosztikai központja és rehabilitációs osztálya impozáns tömbjét. Itt kapott helyet a kórházi gyógyszertár – korábban három helyen is „megfordult”, hasonlóképpen a laboratórium –, s immár van éjszakai ügyelete is. Az épületben 120 egészségügyi dolgozó fáradozik egészségünk védelmén és helyreállítása feltételeinek megteremtésén. Munkájukat segítik a mintegy 60 millió forintért beszerzett műszerek.” (Zalai Hírlap, 1985. április 27.)

„Semmi sem lehet méltóbb kísérő esemény ünnepélyes átadás során egy kórház történetében, mint egy magas színvonalú tudományos ülés megtartása. Így került sor tegnap Zalaegerszegen a megyei kórház tudományos bizottsága, valamint a Pécsi Akadémiai Bizottság Zalai megyei szekciója által rendezett tanácskozásra, melyet az új fül-orr-gége osztály megnyitása alkalmából rendeztek.” – olvashatjuk a Zalai Hírlap 1989. szeptember 16-ai számában. „A vizsgálatra, kezelésre induló betegek már pillantást sem vetnek a kórház udvarán terpeszkedő romos, hajdani fül-orr-gége osztályra. Tágas, világos váró fogadja őket az új helyen.”