Idén nyáron májustól szeptember 23-ig a zalaegerszegi Göcseji Múzeum adott otthont a Repertoár - Az ellentétek harmóniája című kiállításnak. A gyűjtemény retrospektív tárlatként 85 öltözéken keltette életre Zoób Kati művészetének irányzatait és elemeit. A múzeum szubjektív tárlatvezetési sorozatot illesztett a rendhagyó és rendkívüli kiállításhoz, így pszichológus, kulturális újságíró, orvos, kórházigazgató, költő, könyvtárigazgató, divattervező, rendezvényszervező szemszögéből is élményhez juthatott a közönség. Ahogy a nyitáson, úgy a finisszázson is jelen volt Zoób Kati, a szombati tárlatzáráson találkozott az érdeklődőkkel, elmesélve egyebek közt azt is, hogy jelenleg a Magyar Kultúra című magazinban olvasható a divattörténeti sorozata, melynek legújabb cikkében a szemét és a giccs összefüggéséről olvashatunk majd a divat tükrében.

Balra az egyik legattraktívabb ruhaköltemény részlete

Fotó: Arany Horváth Zsuzsa

A tárlatvezetésen a legkedvesebb alkotásairól szólt, beavatva a közönséget a tervezés, létrehozás kulisszatitkaiba. Hallhattak a résztvevők a lányához kapcsolódó szamár motívumról, az édesanyja ihlette fekete rózsáról, ami mára a Katti Zoób divatház védjegyévé vált. Az augusztus 18-án, Balatonfüreden bemutatott új kollekció is erre a motívumra épített.

A Göcseji Múzeumból Kecskemétre utazik a tárlat kollekciója, de előtte a budapesti műhelyben frissítik fel az öltözékeket. Zalaegerszegen több mint 2000 látogató számára lesz örökre emlékezetes a kiállítás és a hozzá kapcsolódó, társasági eseménnyé avanzsált tárlatvezetési sorozat.

A Göcseji Múzeumban október 4-én lengyel plakátkiállítás nyílik, amely hasonlóan izgalmas kultúrtörténeti élményeket kínál, hiszen a zalaegerszegi lengyel testvérváros, Krosno művésze, Miroslav Rymar mutatkozik be.