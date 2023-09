-Sok a visszatérő horgászunk, vannak, akik szinte minden szabad idejüket itt töltik. Például egy egerszegi fiatalember, amíg harcsára lehet menni, minden éjjel itt van. Fogott már húsz kilón felüli harcsát is. De tudjuk, hogy óriási méretű pontyok is élnek ebben a csendes, a halak számára nagyon ideális vízben. Van több vendégház is a faluban, melyeket egész évben szép számmal látogatnak – mondja és rátér a jövőbeli terveikre. Az egyesület pályázni kíván a kormánynak a turizmus területi adottságait segítő programjára. Egy tanösvényt, vagy sétányt szeretnének építeni a tó köré.

- Szerettük volna körbejárhatóvá tenni a tavat, de környezetvédelmi szempontok miatt ez nem lehetséges. A faluval szemben, a tó túlsó oldalát érintetlenül kell hagyni. Ezért a sétány „U” alakban fonná körül a tavat és a volt kisvasút töltésének nyomvonalán vezetne. A hossza úgy három és fél kilométer lenne, zúzalékkal borítva. Ha jól körülnéz, a tavon most is lát kis horgász házikókat, esőbeállókat, ahonnét nyugodtan pecázhatnak a tagjaink és a vendégeink. Nos, több ilyen, stégen megközelíthető házat szeretnénk építeni és kilátó tornyokban is gondolkozunk, ahonnét a madarakat lehetne megfigyelni. Azt, hogy a tó körül milyen növények láthatók, milyen élőlények fordulnak elő a környéken, táblákon jeleznénk – magyarázta akkor Adorján Jenő.

Egy kicsit hittem is, meg nem is hét évvel ezelőtt, hogy mindezek megvalósíthatók lesznek-e a zalaszentmihályi tónál? A tervek igen merészek, sok pénzt követelőek voltak, viszont előfordultak híradások hasonló, nagy költséggel létrejött új fejlesztésekről. Miért ne valósulhatna meg ez az álom Zalaszentmihályon?

Hét év elteltével, a zalaszentmihályi tó nagy kilátójánál találkozunk ismét Adorján Jenővel. A kilátó új, még árad belőle a favédő illata. Mögötte szintén új az egyesület irodaháza, a tágas esőbeálló, a szabadtéri színpad. A tó partjának e szakaszán csónakok sokasága ringatózik, illetve kikötve vár gazdájára a stégek mentén is.

-Lassan teljesen elkészünk mindennel. Tagadhatatlan, megviseltek a pályázat megvalósításának évei. Az első három év az előkészületekkel telt el, aztán jött a covid válság is, ami hátravetett bennünket, mígnem jóváhagyták a kérelmünket. Végül is a Zalaszentmihályi horgásztó turisztikai fejlesztése és tanösvény kialakítása pályázatunkat 2022.06.18-án hagyták jóvá, s 187 millió 017ezer 795 forint száz százalékos támogatásban részesültünk. A projekt várható befejezésére akkor, 2023. szeptember 15-ét adták meg. A nagyobb dolgok mind készen vannak már. Megépült a 3,7 kilométer hosszú nem kő zúzalékos, hanem térkőburkolatú sétány, amely valóban „U” alakban teszi lehetővé a tó bejárását. Itt előttünk a nagy kilátó torony magasodik, amelynek a tetejéről belátható a csodálatos tavunk, melynek szigetein apró horgászházak bújnak meg a körülvevő növényzetben. Ezen kívül még további négy kisebb toronyról is meg lehet figyelni a vizet, a madarakat. Építettünk két új stéget is, nyolc horgászállást, amelyek heverőkkel berendezett kis házak, szalonnasütőkkel, térvilágítással. A sétány mentén 10 illemhelyet is létesítettünk, továbbá pergolákat, amelyek alá többen is leülhetnek, pihenhetnek, élvezhetik a mintegy 110 hektáros tó minden szépségét, adottságait – sorolja Jenő, s nem titkolja el azt sem, hogy sokan türelmetlenek voltak a tekintetben, hogy mindez maradéktalanul megvalósul-e. Közben több, a megújulást szolgáló, a pályázathoz kapcsolódó intézkedést is hozott az egyesület

vezetősége. Például, rendezték a horgászhelyek tulajdoni megújítását, kötelezték a tulajdonosokat, hogy tulajdoni lapszámmal ellátott, egységes egyesületi táblát helyezzenek ki a létesítményükre. Minden tagnak felhívták a figyelmét arra, hogy ki-ki, kizárólag csak két horgászhellyel rendelkezhet. Továbbá a csónakokra is helyezzék el a tagsági lapszámot, hogy ezeket is be lehessen azonosítani. A csónaktulajdonosokat megkérték, hogy a parton fekvő csónakokat maradéktalanul tegyék vízre vagy szállítsák el, mert az egyesület a parton fekvő, illetve a számmal nem rendelkező ismeretlen csónakokat elszállítja.

-Készülünk a pályázat megvalósulásának hivatalos átadására. Ennek szeptember közepe az előzetes dátuma, de amig maradéktalanul nem leszünk kész mindennel, addig nem lesz átadó ünnepség. Még az útbaigazító és az ismeretterjesztő táblák nem készültek mind el, illetve nem kerültek felállításra. A tanösvényen haladva e táblák segítségével ismerkedhetnek meg a látogatóink a térség kialakulásával, a tőzegkitermelés folytán a bányató születésének történetével és következményeivel, a jellegzetes vizes élőhelyekkel, a területre jellemző növény- és állatvilággal. De ezek a táblák szólnak Magyarország halairól, viselkedésükről, életmódjukról. A madármegfigyelő tornyokból pedig az érdeklődők szemügyre vehetik a tavi világ madarait – vázolja az információs táblák tartalmát Adorján Jenő, akitől megtudjuk, hogy az új számozás szerint 127 horgászház áll a tavon, illetve a tó mentén, amiből nyolc az egyesületé, amelynek tíz csónakja is van, közülük hét vadonatúj. A tavon összesen, több mint háromszáz csónak ringatózik. Az egyesületnek az elmúlt években mintegy ötezer tagja volt, amit a mostani megélhetési nehézségek visszavetettek, de remélik, hogy év végére a taglétszám is visszafejlődik a megszokott szintre. Az viszont már most látszik, hogy a távolabbról érkező horgászok magukkal hozzák a családtagjaikat, akik jól érzik magukat a tó körül, kihasználják a sétány és a tornyok adta lehetőségeket. A vendégházak rendre megtelnek vendégekkel, létszámuk mostanra eléri az ezret.

Megújul az egyesület honlapja is, hogy minél szélesebb körben lehessen információkat szolgáltani a megye természetet kedvelő, ezen belül a vízivilág iránt érdeklődőknek. A közel négy kilométer hosszú tóparti sétány mindenkit vár, aki a víz és a csend világában érzi jól magát!